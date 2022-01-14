傳綠色訊息被嫌「噁」，用iMessage藍色才上道？iPhone如何洗腦年輕人

摘要 1. 蘋果iPhone的傳訊服務iMessage，成為年輕人的社交必備工具。蘋果用戶顯示「藍色」訊息泡泡，並享有特效等專屬功能，讓發送「綠色」訊息的Android用戶，容易因社交壓力被排擠。 2. iMessage的發展，強化了蘋果軟、硬體與服務合一的「圍牆花園」戰略，為年輕用戶注入「用綠色，就不夠酷」的思維，同時也引發反壟斷批評。

紐約一名24歲的研究生馬赫（Jocelyn Maher）說，她的妹妹曾經嘲笑她的交往對象，用Android手機跟她傳訊息，「天啊！他的訊息是綠色的，妳還真的跟他約會，太噁了！」馬赫的妹妹當時說。

《華爾街日報》報導，iPhone的傳訊服務iMessage，已經被蘋果打造成年輕人的社交必備工具，「藍色」訊息泡泡的魅力，不只讓他們拒絕和發「綠色」訊息（指Android手機）的人約會，甚至因為社交壓力，群聊時容易被質疑：「綠色泡泡是誰？」，迫使Android用戶換成iPhone。

為什麼兩個顏色會造成這麼大的差異？起初，蘋果工程師只是要在開發過程中，用不同顏色輕鬆分辨iMessage與普通簡訊，後來便繼續沿用藍色和綠色訊息泡泡。關鍵的最終決策是，官方限制iMessage只開放給蘋果用戶，不引入Android系統中，但又允許這兩種系統互傳一般簡訊，再用顏色將其標籤化。

同時，iPhone接連推出專屬功能，抓住年輕人的心。例如，只有蘋果用戶才會顯示文字輸入中的小氣泡；替訊息點評愛心、讚等，會以文字樣式傳給Android用戶，而非圖案；不想打字，可用表情符號和動畫氣球、五彩碎紙等螢幕特效來代替；創建個人動態表情頭像，也不輸給其他社群媒體。

iMessage的發展，進而強化了蘋果軟、硬體與服務合一的「圍牆花園」（walled garden）戰略。密西根大學學生洛維茨（Adele Lowitz）為了實驗iMessage的顏色差異，換掉iPhone後才發覺，蘋果已經在大學圈，成功打造出大型iPhone社群網絡，同儕深陷其中，她自己也覺得很難轉換到Android系統。

現在，各大科技巨頭競相拉攏年輕用戶，蘋果已藉由iMessage，為他們注入「用綠色，就不夠酷」的思維，派傑投資公司（Piper Sandler）2021年秋季的調查中，受訪的美國青少年有高達87％都用iPhone，但同時，蘋果阻礙競爭的反壟斷批評聲正四起。

參考來源：Wall Street Journal、iPhoneinCanada

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