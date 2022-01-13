快訊

居服員疑在銀行脫口罩講電話傳承辦人員 4行員尾牙同桌吃飯染疫

北市聯醫連環爆！中興院區定序出爐 仁愛院區未外擴

影片教你做／長輩圖變超高級影音賀卡 用Canva套用這東西萬事OK

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube頻道「PAPAYA 電腦教室」教你從線上影音編輯工具「Canva」從零到有做出動畫影片。（翻攝自YouTube頻道「PAPAYA 電腦教室」）
YouTube頻道「PAPAYA 電腦教室」教你從線上影音編輯工具「Canva」從零到有做出動畫影片。（翻攝自YouTube頻道「PAPAYA 電腦教室」）

是不是覺得今年不能再看到過年賀圖以「長輩圖」的方式呈現了呢？YouTube頻道「PAPAYA 電腦教室」教你從線上影音編輯工具「Canva」從零到有做出動畫影片，不管是耶誕節、還是過年風格賀卡，都能一一呈現，趕快趁空檔教教家中大人，讓長輩圖瞬間升級成如同像外頭的「付費賀卡」吧！

不過想使用「Canva」，須有帳號才能使用，可用Google或臉書登入。而Canva好處則有大量可以使用的範本，能提供不擅於設計的使用者取材，當然你也可以自行設計內容，套用轉場特效，相當方便。

「Canva」可以套用範本直接做出超生動的影片動畫，當然也可以打造完美賀卡。（翻攝自YouTube頻道「PAPAYA 電腦教室」）
「Canva」可以套用範本直接做出超生動的影片動畫，當然也可以打造完美賀卡。（翻攝自YouTube頻道「PAPAYA 電腦教室」）

▇　相關連結

Canva：https://www.canva.com/zh_tw/

延伸閱讀

圖文教學／申請數位疫苗證明輕鬆存「錢包」裡 安卓比蘋果多這動作

開箱影片／充電盒可UV殺菌！LG TONE Free FP9藍牙耳機還有超實用功能

PS、SEGA主機化身造型手錶 90年代經典回憶都戴在手上

瀏海拜拜！iPhone 14 Pro橢圓挖孔模擬圖曝光 網友驚：好像安卓

相關新聞

影片教你做／長輩圖變超高級影音賀卡 用Canva套用這東西萬事OK

是不是覺得今年不能再看到過年賀圖以「長輩圖」的方式呈現了呢？YouTube頻道「PAPAYA 電腦教室」教你從線上影音編輯工具「Canva」從零到有做出動畫影片，不管是耶誕節、還是過年風格賀卡，都能一一呈現，趕快趁空檔教教家中大人，讓長輩圖瞬間升級成如同像外頭的「付費賀卡」吧！

桌布之亂燒到手機門市 整排iPhone都是「開運美輪明宏阿姨」

近日網紅「地表最強敗犬」在IG分享了網友私下告訴他的「美輪明宏手機桌布」都市傳說，只要手機桌面換成他的照片就能招來各種不同的好運，吸引不少人跟風換桌布。有網友直擊，連Apple專賣店STUDIO A店內的手機桌布清一色都是美輪明宏桌布，藉以祈求生意興隆。

微軟透過Microsoft Teams服務協助前線工作人員數位化轉型

在受疫情影響的過去兩年，微軟表示已經藉由旗下Microsoft Teams服務協助諸多企業解決遠距工作及線上協作需求，而從2020年3月到2021年11月期間，更有超過400%比例的企業前線工作者透過Microsoft Teams提昇工作效率，甚至進行數位化轉型。

微軟計畫組工作團隊「Vortex」 盼擴大元宇宙應用布局

在稍早對外招募職缺描述中，微軟透露將組建結合混合視覺技術應用，並且以Vortex (漩渦)為稱的工作團隊，或許將以此擴大本身在元宇宙應用布局。

Android資深副總裁抨擊蘋果iMessage服務「綁架」消費者 並且形成對立

針對近期華爾街日報報導，指稱蘋果的iMessage訊息服務，因為使用傳輸網路類型不同，導致在顏色標示有所差異，進而在學生使用族群間形成同儕排擠與罷凌情況，因此Google資深副總裁，同時也是Android等產品負責人Hiroshi Lockheimer稍早便在個人Twitter上發文抨擊，認為蘋果以此「綁架」消費者，同時造成消費者對立。

蘋果利用傳訊這一動作 讓青少年從安卓轉戰iPhone

根據《華爾街日報》最新報導，美國Apple公司在iMessage中對簡訊通訊進行綠色編碼的做法，與其他功能一起，在促使青少年從Android轉到iPhone 的過程中發揮了作用，融入同齡人的壓力促使他們將訊息變成藍色。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。