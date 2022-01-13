影片教你做／長輩圖變超高級影音賀卡 用Canva套用這東西萬事OK
是不是覺得今年不能再看到過年賀圖以「長輩圖」的方式呈現了呢？YouTube頻道「PAPAYA 電腦教室」教你從線上影音編輯工具「Canva」從零到有做出動畫影片，不管是耶誕節、還是過年風格賀卡，都能一一呈現，趕快趁空檔教教家中大人，讓長輩圖瞬間升級成如同像外頭的「付費賀卡」吧！
不過想使用「Canva」，須有帳號才能使用，可用Google或臉書登入。而Canva好處則有大量可以使用的範本，能提供不擅於設計的使用者取材，當然你也可以自行設計內容，套用轉場特效，相當方便。
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