快訊

陳庭妮認愛胡宇威 9年緋聞圓滿曬鑽戒：ToGetHer

小提琴家林昭亮妻女施打3劑疫苗仍感染Omicron 發病2天痊癒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微軟計畫組工作團隊「Vortex」 盼擴大元宇宙應用布局

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早對外招募職缺描述中，微軟透露將組建結合混合視覺技術應用，並且以Vortex (漩渦)為稱的工作團隊，或許將以此擴大本身在元宇宙應用布局。

依照微軟在職缺描述說明，預計招募的資深設計師將與其他工程人員、設計團隊合作，其中將運用HoloLens、虛擬實境裝置，並且與真實場景進行互動，並且創造全新互動娛樂使用模式。

微軟先前已經累積許多虛擬實境、擴增實境應用經驗，尤其在Windows 10開始就已經整合許多與混合實境相關技術，同時在Azure雲端服務也涵蓋諸多與混合實境應用設計，因此本身在元宇宙技術發展已經有相當基礎。

而此次傳出將組建全新工作團隊，藉此擴大混合實境應用發展，或許有可能意味微軟接下來將持續擴大虛擬視覺技術布局，並且可能應用在後疫情時代的工作使用模式，或是全新結合虛擬視覺的互動遊玩體驗。

相較Meta等業者布局元宇宙的情況，微軟實際上也積極做好這方面的準備，只是市場能否順利接受這樣的趨勢發展，其實還很難說。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情

延伸閱讀

黑松翻玩元宇宙！自動販賣機前大玩「AR互動遊戲」

蘋果元宇宙頭戴裝置 分析師：雙CPU均由台積電代工

帆宣旗下亞達科技 工業元宇宙應用軟體開發平台獲青睞

Meta大挖微軟AR團隊

相關新聞

桌布之亂燒到手機門市 整排iPhone都是「開運美輪明宏阿姨」

近日網紅「地表最強敗犬」在IG分享了網友私下告訴他的「美輪明宏手機桌布」都市傳說，只要手機桌面換成他的照片就能招來各種不同的好運，吸引不少人跟風換桌布。有網友直擊，連Apple專賣店STUDIO A店內的手機桌布清一色都是美輪明宏桌布，藉以祈求生意興隆。

微軟計畫組工作團隊「Vortex」 盼擴大元宇宙應用布局

在稍早對外招募職缺描述中，微軟透露將組建結合混合視覺技術應用，並且以Vortex (漩渦)為稱的工作團隊，或許將以此擴大本身在元宇宙應用布局。

Android資深副總裁抨擊蘋果iMessage服務「綁架」消費者 並且形成對立

針對近期華爾街日報報導，指稱蘋果的iMessage訊息服務，因為使用傳輸網路類型不同，導致在顏色標示有所差異，進而在學生使用族群間形成同儕排擠與罷凌情況，因此Google資深副總裁，同時也是Android等產品負責人Hiroshi Lockheimer稍早便在個人Twitter上發文抨擊，認為蘋果以此「綁架」消費者，同時造成消費者對立。

蘋果利用傳訊這一動作 讓青少年從安卓轉戰iPhone

根據《華爾街日報》最新報導，美國Apple公司在iMessage中對簡訊通訊進行綠色編碼的做法，與其他功能一起，在促使青少年從Android轉到iPhone 的過程中發揮了作用，融入同齡人的壓力促使他們將訊息變成藍色。

男友換美輪明宏桌布後虧50萬 她發勸世文：別跟風！

近日日本藝人美輪明宏的桌布掀起一陣熱潮，許多人轉傳「換桌布就能得好運」，吸引一群人跟風。不過有網友表示，男友換桌布後發現網路錢包被盜用，因此虧損50萬元，她奉勸「真的不要隨便跟風換桌布！」不過也有網友質疑，明明是先被盜才換桌布，卻怪罪是換桌布帶來厄運，非常荒唐。

台灣YouTuber輸中國？網友：不講政治，的確是人才輩出

影音分享網站YouTube提供上傳、觀看、分享及評論影片的服務，其中影片製作者（YouTuber）也來自不同國家。一名網友提及，現在Youtube充滿中國的影音內容，從美妝到科幻題材，應有盡有，直言「對岸還要翻牆，結果YouTuber這塊還做的比台灣好」，引起網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。