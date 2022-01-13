微軟計畫組工作團隊「Vortex」 盼擴大元宇宙應用布局

在稍早對外招募職缺描述中，微軟透露將組建結合混合視覺技術應用，並且以Vortex (漩渦)為稱的工作團隊，或許將以此擴大本身在元宇宙應用布局。

依照微軟在職缺描述說明，預計招募的資深設計師將與其他工程人員、設計團隊合作，其中將運用HoloLens、虛擬實境裝置，並且與真實場景進行互動，並且創造全新互動娛樂使用模式。

微軟先前已經累積許多虛擬實境、擴增實境應用經驗，尤其在Windows 10開始就已經整合許多與混合實境相關技術，同時在Azure雲端服務也涵蓋諸多與混合實境應用設計，因此本身在元宇宙技術發展已經有相當基礎。

而此次傳出將組建全新工作團隊，藉此擴大混合實境應用發展，或許有可能意味微軟接下來將持續擴大虛擬視覺技術布局，並且可能應用在後疫情時代的工作使用模式，或是全新結合虛擬視覺的互動遊玩體驗。

相較Meta等業者布局元宇宙的情況，微軟實際上也積極做好這方面的準備，只是市場能否順利接受這樣的趨勢發展，其實還很難說。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》