微軟透過Microsoft Teams服務協助前線工作人員數位化轉型

在受疫情影響的過去兩年，微軟表示已經藉由旗下Microsoft Teams服務協助諸多企業解決遠距工作及線上協作需求，而從2020年3月到2021年11月期間，更有超過400%比例的企業前線工作者透過Microsoft Teams提昇工作效率，甚至進行數位化轉型。

雖然目前許多企業員工均可透過遠距形式維持工作，但像是零售通路、倉儲業務、健康醫療、服務業、製造業等仍是以前線作業為主，例如在全球88%企業組織中，約有80%人力集中在前線作業，總數約達20億人。另一方面，不同國家地區企業對於後疫情時代的工作型態有不同見解，例如日本等國家地區仍傾向員工重返辦公室工作，或是回到前線作業。

在疫情持續影響下，許多前線作業工作人員也開始進行數位化轉型，透過各類數位化工具提昇工作效率，因此也讓微軟看見更多發展機會，希望能更進一步藉由Microsoft Teams服務串連這些前線工作人員，使其能在後疫情時代發揮產生全新工作價值，並且能讓前線工作人員與企業內部維持緊密互動連結。

其中，透過新版Viva Connections app將能協助縮減前線工作人員與企業內部溝通隔閡，讓前線工作人員可以透過此項服務即時知曉公司最新佈達資訊，同時也能讓工作人員更容易向上反應前線所面臨問題，藉此讓企業內部能更快思索合適處理方案，避免前線工作人員與企業內部溝通失衡，造成更大問題產生。

目前微軟已經與美國雲端財務管理及人力資本管理軟體業者Workday，以及企業服務管理業者Expressive合作，藉此讓企業內部與前線工作人員建立良好溝通管道，同時也能讓人事管理變得更容易。

另外，微軟也宣布與企業服務解決方案提供業者Zebra Technologies合作，使其對講機app與Microsoft Teams服務串接，藉此讓安裝此對講機app的硬體設備，或是iOS裝置，可以直接透過Microsoft Teams服務進行線上通話，之後也會加入支援Android手機，甚至針對三星手機進行最佳化，讓前線工作人員可以輕易與企業內部聯繫，例如在產線工作人員可以透過手機快速接收內部工作指示，或是直接向企業內部回報現場問題。

而在Microsoft Teams服務結合Zebra Reflexis功能部分，則可讓前線人員更方便申請工作調整，或是重新安排休假狀況，並且能更快知曉管理人員是否同意工作或休假時間等異動，而若是管理端重新調整工作項目與人員休假安排狀況，同樣也會快速讓前線工作人員知曉。

針對前線工作人員不慎將手機、平板等裝置遺落在工作場合，透過此次更新項目也能讓IT管理人員遠端控制遺落設備，使其發出聲響，以利前線工作人員在現場尋找。

先前公布對應零售業需求打造的Microsoft Cloud for Retail，微軟確定將會在今年2月正式上線運作，藉此讓零售業者能透過此項雲端服務夠有效率地管理業務，以及透過數據讓經營團隊更有效率運作。類似的服務，微軟先前已經分別針對醫療、製造業與金融業提供相應的雲端服務，藉此針對不同產業推動數位化轉型。

而對於疫情影響，使得企業較難透過往常教育訓練方式，讓新進員工或現職工作人員持續進修、學習新技能的情況，微軟更讓企業可透過Viva Learning app形式對內提供各類學習資源，其中包含整合與SAP SuccessFactors、Cornerstone OnDemand，以及Saba Cloud合作內容，加上此次宣布新合作夥伴如EdCast與OpenSesame，使得工作人員能透過此類學習資源強化本身職能，進而提高個人與企業的競爭力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》