Android資深副總裁抨擊蘋果iMessage服務「綁架」消費者 並且形成對立

針對近期華爾街日報報導,指稱蘋果的iMessage訊息服務,因為使用傳輸網路類型不同,導致在顏色標示有所差異,進而在學生使用族群間形成同儕排擠與罷凌情況,因此Google資深副總裁,同時也是Android等產品負責人Hiroshi Lockheimer稍早便在個人Twitter上發文抨擊,認為蘋果以此「綁架」消費者,同時造成消費者對立。

Hiroshi Lockheimer表示,先前蘋果內部曾討論是否在Android平台提供iMessage服務,但最終考量此舉可能造成更多人使用Android手機而作罷,使得iMessage成為蘋果裝置獨有功能。

同時,相較Android很早就已經加入支援RCS (Rich Communication Services,豐富通訊服務)格式簡訊功能,同時多數電信業者如Verizon、T-Mobile等也都已經加入支援此服務,讓使用者能像過往SMS簡訊服務使用模式一樣,可以更方便傳遞包含文字、表情符號、圖片的簡訊內容。

但蘋果卻始終僅以旗下iMessage服務作為簡訊傳遞工具,雖然也能與一般Android手機通訊,卻無法透過Wi-Fi網路服務傳送訊息,僅能透過行動網路傳送,意味Android手機使用者僅能透過一般簡訊方式與iPhone使用者傳訊,不僅需要額外支付傳統簡訊費用,同時可傳遞文字字數、內容項目都會受限。

因為這樣的限制,使得許多使用Android手機的學生族群容易被iPhone使用者排擠,甚至因為簡訊傳遞顏色不同而有被霸凌感受。而Hiroshi Lockheimer近期發文,則是將此現象歸咎於蘋果不願加入RCS簡訊格式,僅堅持使用自有iMessage服務,甚至也不願意向Android手機開放此項功能,認為這樣的作法造成極大影響。

在進一步說法中,Hiroshi Lockheimer更認為蘋果不願加入支援RCS簡訊格式,形式上也會阻礙通訊技術發展,甚至也會影響iPhone使用者權益。

Apple’s iMessage lock-in is a documented strategy. Using peer pressure and bullying as a way to sell products is disingenuous for a company that has humanity and equity as a core part of its marketing. The standards exist today to fix this. https://t.co/MiQqMUOrgn