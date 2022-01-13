Android資深副總裁抨擊蘋果iMessage服務「綁架」消費者 並且形成對立

針對近期華爾街日報報導，指稱蘋果的iMessage訊息服務，因為使用傳輸網路類型不同，導致在顏色標示有所差異，進而在學生使用族群間形成同儕排擠與罷凌情況，因此Google資深副總裁，同時也是Android等產品負責人Hiroshi Lockheimer稍早便在個人Twitter上發文抨擊，認為蘋果以此「綁架」消費者，同時造成消費者對立。

Hiroshi Lockheimer表示，先前蘋果內部曾討論是否在Android平台提供iMessage服務，但最終考量此舉可能造成更多人使用Android手機而作罷，使得iMessage成為蘋果裝置獨有功能。

同時，相較Android很早就已經加入支援RCS (Rich Communication Services,豐富通訊服務)格式簡訊功能，同時多數電信業者如Verizon、T-Mobile等也都已經加入支援此服務，讓使用者能像過往SMS簡訊服務使用模式一樣，可以更方便傳遞包含文字、表情符號、圖片的簡訊內容。

但蘋果卻始終僅以旗下iMessage服務作為簡訊傳遞工具，雖然也能與一般Android手機通訊，卻無法透過Wi-Fi網路服務傳送訊息，僅能透過行動網路傳送，意味Android手機使用者僅能透過一般簡訊方式與iPhone使用者傳訊，不僅需要額外支付傳統簡訊費用，同時可傳遞文字字數、內容項目都會受限。

因為這樣的限制，使得許多使用Android手機的學生族群容易被iPhone使用者排擠，甚至因為簡訊傳遞顏色不同而有被霸凌感受。而Hiroshi Lockheimer近期發文，則是將此現象歸咎於蘋果不願加入RCS簡訊格式，僅堅持使用自有iMessage服務，甚至也不願意向Android手機開放此項功能，認為這樣的作法造成極大影響。

在進一步說法中，Hiroshi Lockheimer更認為蘋果不願加入支援RCS簡訊格式，形式上也會阻礙通訊技術發展，甚至也會影響iPhone使用者權益。

Apple’s iMessage lock-in is a documented strategy. Using peer pressure and bullying as a way to sell products is disingenuous for a company that has humanity and equity as a core part of its marketing. The standards exist today to fix this. https://t.co/MiQqMUOrgn — Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) January 8, 2022

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》