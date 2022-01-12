快訊

桃園公布23處確診者足跡 夜市、百貨和KTV都上榜

高階警察人事發布！廖宗山升警政委員 8縣市局長換人

蘋果利用傳訊這一動作 讓青少年從安卓轉戰iPhone

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了
（圖／取自iPhone News 愛瘋了）
（圖／取自iPhone News 愛瘋了）

根據《華爾街日報》最新報導，美國Apple公司在iMessage中對簡訊通訊進行綠色編碼的做法，與其他功能一起，在促使青少年從Android轉到 iPhone的過程中發揮了作用，融入同齡人的壓力促使他們將訊息變成藍色。

在蘋果的iMessages訊息應用中，傳統付費SMS短訊方式會以「綠色」背景呈現，而通過網路收發的訊息都會以「藍色」背景呈現。這對用戶來說已經不僅僅是一個簡單的方便指標。它也是一種狀態指示器，顯示用戶不僅擁有iPhone，而且還能利用該平台上其他人無法使用的功能。

正是因為這種藍綠的區分，以及蘋果獨有的功能促使青少年從Android轉到iPhone陣營中。

（圖／取自iPhone News 愛瘋了）
（圖／取自iPhone News 愛瘋了）

蘋果公司顯然很清楚，iMessage對其用戶的吸引力很大，它在Epic-Apple的審判中浮出水面，成為一系列聲稱它被用來鎖定用戶的生態系統的一部分。Epic指出，蘋果高級管理層的聲明稱，該公司阻止了iMessage的Android版本的創建。 雖然蘋果在2016年年中駁斥了iMessage走向Android的傳言，但這些說法一直存在。

在報導中，美國青少年對這種藍色和綠色尤其敏感，並表示沒有iPhone和看到綠色訊息對他們來說似乎是一種消極的表現。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 華爾街

延伸閱讀

瀏海拜拜！iPhone 14 Pro橢圓挖孔模擬圖曝光 網友驚：好像安卓

蘋果App Store生意有多旺？去年付600億美元給開發人員

開箱影片／充電盒可UV殺菌！LG TONE Free FP9藍牙耳機還有超實用功能

具5G功能iPhone SE 傳3月發表

相關新聞

桌布之亂燒到手機門市 整排iPhone都是「開運美輪明宏阿姨」

近日網紅「地表最強敗犬」在IG分享了網友私下告訴他的「美輪明宏手機桌布」都市傳說，只要手機桌面換成他的照片就能招來各種不同的好運，吸引不少人跟風換桌布。有網友直擊，連Apple專賣店STUDIO A店內的手機桌布清一色都是美輪明宏桌布，藉以祈求生意興隆。

蘋果利用傳訊這一動作 讓青少年從安卓轉戰iPhone

根據《華爾街日報》最新報導，美國Apple公司在iMessage中對簡訊通訊進行綠色編碼的做法，與其他功能一起，在促使青少年從Android轉到iPhone 的過程中發揮了作用，融入同齡人的壓力促使他們將訊息變成藍色。

台灣YouTuber輸中國？網友：不講政治，的確是人才輩出

影音分享網站YouTube提供上傳、觀看、分享及評論影片的服務，其中影片製作者（YouTuber）也來自不同國家。一名網友提及，現在Youtube充滿中國的影音內容，從美妝到科幻題材，應有盡有，直言「對岸還要翻牆，結果YouTuber這塊還做的比台灣好」，引起網友熱議。

男友換美輪明宏桌布後虧50萬 她發勸世文：別跟風！

近日日本藝人美輪明宏的桌布掀起一陣熱潮，許多人轉傳「換桌布就能得好運」，吸引一群人跟風。不過有網友表示，男友換桌布後發現網路錢包被盜用，因此虧損50萬元，她奉勸「真的不要隨便跟風換桌布！」不過也有網友質疑，明明是先被盜才換桌布，卻怪罪是換桌布帶來厄運，非常荒唐。

Chrome瀏覽器爆災情！iPhone用戶更新後竟死當 網教1招秒解

近日，許多iPhone使用者在Reddit論壇上抱怨，將Google Chrome應用程式進行更新後，開啟程式竟會「卡住」根本無法使用，其他用戶更表示即使重啟、重新安裝應用程式或其他故障排除方法都無法

「像神般的阿姨」貼美輪明宏手機桌布求財成功 網曝6色招好運方程式

這幾天你有跟上這一波「幸運潮」嗎？2022年只過了幾天，不少人為了追求好運，相信流傳的「日本都市傳說」：換上藝人美輪明宏的桌布就會招好運，更有「見證者」出面表示換了美輪明宏的桌布後，在路邊馬上撿到500日元，這波熱潮現在也在台灣發酵中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。