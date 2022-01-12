蘋果利用傳訊這一動作 讓青少年從安卓轉戰iPhone
根據《華爾街日報》最新報導，美國Apple公司在iMessage中對簡訊通訊進行綠色編碼的做法，與其他功能一起，在促使青少年從Android轉到 iPhone的過程中發揮了作用，融入同齡人的壓力促使他們將訊息變成藍色。
在蘋果的iMessages訊息應用中，傳統付費SMS短訊方式會以「綠色」背景呈現，而通過網路收發的訊息都會以「藍色」背景呈現。這對用戶來說已經不僅僅是一個簡單的方便指標。它也是一種狀態指示器，顯示用戶不僅擁有iPhone，而且還能利用該平台上其他人無法使用的功能。
正是因為這種藍綠的區分，以及蘋果獨有的功能促使青少年從Android轉到iPhone陣營中。
蘋果公司顯然很清楚，iMessage對其用戶的吸引力很大，它在Epic-Apple的審判中浮出水面，成為一系列聲稱它被用來鎖定用戶的生態系統的一部分。Epic指出，蘋果高級管理層的聲明稱，該公司阻止了iMessage的Android版本的創建。 雖然蘋果在2016年年中駁斥了iMessage走向Android的傳言，但這些說法一直存在。
在報導中，美國青少年對這種藍色和綠色尤其敏感，並表示沒有iPhone和看到綠色訊息對他們來說似乎是一種消極的表現。
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
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