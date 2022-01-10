桌布之亂燒到手機門市 整排iPhone都是「開運美輪明宏阿姨」
近日網紅「地表最強敗犬」在IG分享了網友私下告訴他的「美輪明宏手機桌布」都市傳說，只要手機桌面換成他的照片就能招來各種不同的好運，吸引不少人跟風換桌布。有網友直擊，連Apple專賣店STUDIO A店內的手機桌布清一色都是美輪明宏桌布，藉以祈求生意興隆。
有網友在臉書社團爆廢公社公開版貼出一張Apple專賣店STUDIO A店內的照片，只見桌上四支手機的桌布都是美輪明宏，看過去整片都是黃色的，他表示，「店家紛紛換上了美輪阿姨桌布，祈求生意興隆」。
其他網友留言「確定不是民眾惡搞嗎」、「我昨天換今天尾牙馬上抽到$8000紅包」、「桌布之亂」、「這幾天被新聞洗腦到好想要改成她的桌面，可是想想又覺得很怪，自己的阿嬤照片不放，放一位花枝招展的陌生阿嬤」、「每天開fb就是一片黃黃的邪教」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言