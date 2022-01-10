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桌布之亂燒到手機門市 整排iPhone都是「開運美輪明宏阿姨」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友直擊蘋果專賣店內手機桌布都被換成美輪明宏的開運桌布。圖／取自臉書
網友直擊蘋果專賣店內手機桌布都被換成美輪明宏的開運桌布。圖／取自臉書

近日網紅「地表最強敗犬」在IG分享了網友私下告訴他的「美輪明宏手機桌布」都市傳說，只要手機桌面換成他的照片就能招來各種不同的好運，吸引不少人跟風換桌布。有網友直擊，連Apple專賣店STUDIO A店內的手機桌布清一色都是美輪明宏桌布，藉以祈求生意興隆。

有網友在臉書社團爆廢公社公開版貼出一張Apple專賣店STUDIO A店內的照片，只見桌上四支手機的桌布都是美輪明宏，看過去整片都是黃色的，他表示，「店家紛紛換上了美輪阿姨桌布，祈求生意興隆」。

其他網友留言「確定不是民眾惡搞嗎」、「我昨天換今天尾牙馬上抽到$8000紅包」、「桌布之亂」、「這幾天被新聞洗腦到好想要改成她的桌面，可是想想又覺得很怪，自己的阿嬤照片不放，放一位花枝招展的陌生阿嬤」、「每天開fb就是一片黃黃的邪教」。

爆廢公社 Apple 尾牙 iPhone

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