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男友換美輪明宏桌布後虧50萬 她發勸世文：別跟風！

聯合新聞網 / 綜合報導
網傳換上藝人美輪明宏的桌布就會招好運，不少網友紛紛比照辦理，祈求2022年好運爆發。（合成照／讀者提供）
網傳換上藝人美輪明宏的桌布就會招好運，不少網友紛紛比照辦理，祈求2022年好運爆發。（合成照／讀者提供）

近日日本藝人美輪明宏的桌布掀起一陣熱潮，許多人轉傳「換桌布就能得好運」，吸引一群人跟風。不過有網友表示，男友換桌布後發現網路錢包被盜用，因此虧損50萬元，她奉勸「真的不要隨便跟風換桌布！」不過也有網友質疑，明明是先被盜才換桌布，卻怪罪是換桌布帶來厄運，非常荒唐。

有網友在論壇Dcard發文表示，因為最近網路上都在瘋美輪明宏的桌布，她也跟男友聊到此事，建議男友更換桌布，男友也照做。想不到隔天早上醒來，發現男友半夜竟發生悲劇。

該網友男友說，他擁有的5個小狐狸錢包被盜用，因為懶得手抄，他將助記詞貼在微信上，想不到因此被盜用，也因此害他損失了50萬元。該網友表示，「雖然是先被盜才換桌布的，但兩者時間點實在太相近，很難不讓人多做聯想，只能奉勸各位，真的不要隨便跟風換桌布！」

其他網友則留言「確定不是他晚上偷看片嗎」、「不是你的問題，不手寫助記詞風險本來就很高，那麼多案例還不聽話，真的發生了齁」、「我覺得是他自己資安意識的問題，不要牽拖桌布，桌布是無辜的」。

不少網友都認為此事與桌布無關，有人留言「自己都說是先被偷才換桌布的，還很難不讓人聯想勒，你講出口都不覺得自己荒唐嗎」、「不管是相信這個圖能帶來好運，還是相信這個圖會讓人變衰，兩種都蠻荒唐的」。

Dcard 資安

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