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台灣YouTuber輸中國？網友：不講政治，的確是人才輩出

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友直言「對岸還要翻牆結果YouTuber這塊還做的比台灣好」，引起網友熱議。 圖／ingimage
一名網友直言「對岸還要翻牆結果YouTuber這塊還做的比台灣好」，引起網友熱議。 圖／ingimage

影音分享網站YouTube提供上傳、觀看、分享及評論影片的服務，其中影片製作者（YouTuber）也來自不同國家。一名網友提及，現在Youtube充滿中國的影音內容，從美妝到科幻題材，應有盡有，直言「對岸還要翻牆，結果YouTuber這塊還做的比台灣好」，引起網友熱議。

一名網友在「PTT Gossiping」提及，現在打開YouTube，推薦的內容幾乎都是中國的YouTuber，包括歷史、科幻、寵物、遊戲等範疇；特別是遊戲類，台灣的YouTuber只分享遊戲直播的內容，但沒有做懷舊系列的遊戲介紹，或是試玩新遊戲的心得。原PO直言，台灣只剩少數類別如「這群人」、「洋蔥」等，而演算法只會推薦台灣的同類型影片，直言中國YouTuber的影音產製內容比台灣的還要好。

許多網友認同留言，「對岸的品質真心高」、「就內容深度來說，台灣真的趕不上」、「台灣一直走低級搞笑路線，可憐」、「台灣YouTuber看來看去其實內容都差不多」、「台灣的YouTuber水準是給國小生看的」、「口條差太多，台灣YouTuber沒有讓人看下去的動力」、「無法反駁，只要不講政治，（大陸）的確是人才輩出」、「大陸自媒體行業非常旺盛，競爭的多自然內容不斷推陳出新，量多內容也豐富可選」。

不過，有網友表示，這是現實狀況的問題，「對面人這麼多，怎麼比」、「對岸主要是人多內容就多」、「被屌打很久了，人家市場大，格局不一樣」；也有網友認為，不少中國Youtuber的產製內容可能觸法，「中國很多是互相盜來盜去做成總結」、「很多都違反版權，怎麼YouTube都不抓中國YouTuber」。

YouTuber 直播 寵物

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