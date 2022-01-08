Chrome瀏覽器爆災情！iPhone用戶更新後竟死當 網教1招秒解
近日，許多iPhone使用者在Reddit論壇上抱怨，將Google Chrome應用程式進行更新後，開啟程式竟會「卡住」根本無法使用，其他用戶更表示即使重啟、重新安裝應用程式或其他故障排除方法都無法解決問題。據悉，這些狀況多出現在iOS 15.2、15.3版本的機種上。
網傳「在飛行模式下開啟Google Chrome模式」能夠有效排除故障狀況發生，有網友實測後發現，將網路連接關閉後，進入Chrome設定關閉「發現功能」（Discover），接著重新連接網路即可排除Chorme故障問題。
外媒指出，最近Google、Apple都分別發布瀏覽器和操作系統的更新檔，這波災情可能和此次更新有關，但目前Google官方仍未給出正式回應。然而，目前實測重新下載最新版本（97.0.4692.72）的Chrome應用程式後，發現系統似乎已排除故障狀況。
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