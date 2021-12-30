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「Google最小卻最強的對手」DuckDuckGo今年搜尋量一口氣成長46％

聯合新聞網 / INSIDE
Photo Credit：DuckDuckGo
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DuckDuckGo 今年再度快速成長，目前每天平均搜尋次數已超過 1 億次！

或許是因為越來越多人不喜歡被廣告追蹤，「Google 最小但最強悍對手」之稱的 DuckDuckGo 今年再度快速成長，他們表示目前每天平均搜尋次數超過 1 億次，2021 年總次數成長近 46.4% 左右！

去年一整年 DuckDuckGo 有 236 億次搜尋，到 12 月底實現日均 7900 萬次搜尋，今年則是到 346 億次，創下歷史新高。

雖然 DuckDuckGo 成長相當可觀，但仍僅佔搜尋引擎總市場份額2.53% 左右，Google 仍是霸主佔 87.33%、微軟的 Bing 則是 6.43%、Yahoo 也還有 3.3%。

DuckDuckGo 成立於 2008，它的搜尋引擎強調不需使用者帳號、預測情況下不記錄 IP、也沒有搜尋 cookie 追蹤使用者搜過什麼、在網路上逛過哪裡，也不會保留使用者的搜尋歷史。

隨著隱私意識逐漸高漲，DuckDuckGo 最近也宣布他們將發表桌面版 DuckDuckGo 瀏覽器，強調從頭開始打造極度注重隱私的瀏覽器，並不會使用像 Chromium 等第三方核心開發。「沒有複雜的設定、沒有誤導性警告，也什麼沒有隱私保護『等級別』—只會好好地保護隱私，在預設環境下，不管搜尋、瀏覽、電子郵件都能有效保護。」DuckDuckGo 說明。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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