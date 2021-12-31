感謝負責地圖的員工 蘋果提供客製化別針、貼紙等的特殊禮物

在AWS任職的Nick DePalo稍早在個人LinkedIn頁面發文，展示其在蘋果任職，並且負責蘋果地圖相關內容的妻子Andrea DePalo近期所收到特殊禮物，其中包含客製化的蘋果地圖別針、貼紙與圖像，藉此感謝負責蘋果地圖的員工所付出貢獻。

今年在iOS 15的更新中，蘋果將原本僅在美國、英國、愛爾蘭與加拿大提供更多在地資訊的地圖功能，持續擴展至西班牙及葡萄牙，並且在後續開放義大利與澳洲地區使用。

另外，新版地圖功能也加入全球檢視模式，並且強化3D實景檢視內容，讓使用者透過地圖導航時可以更容易了解正確道路走向，甚至也加入可模擬晚間景象的夜間模式。

此外，蘋果也進一步強化導航時的視覺效果，尤其在CarPlay使用模式更容易檢視該在什麼路口轉彎、下交流道等，甚至也針對舊金山灣區、紐約、洛杉磯、費城、聖地牙哥、華盛頓特區、倫敦等城市提供擴增實境導航功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》