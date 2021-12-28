女約會前隨手Google了約會對象 驚覺是名綁架犯

Google不單止可以解決各種疑難，還有助對新朋友「起底」，以免「識錯人」！美國女子卡維爾（Shaina Cardwell）在TikTok上拍片分享，指自己在交友App上結識1位對象，但在約會前心血來潮Google對方的名字，發現他原來曾因綁架罪被捕。後來有不少網友分享，說自己都遇過類似事件，直指約會前了解對方背景十分重要。

卡維爾於17日在TikTok上載短片，提到自己在交友程式「Hinge」上認識了1名對象，雙方相當投契，她差不多要與對方約會的時候，就想到將對方的名字鍵入Google中搜尋一下，詎料發現對方曾因綁架而被捕。短片至今上載不到2周，已經有超過65萬次瀏覽。

短片引來網友熱烈討論，說事件難以置信，「這實在太瘋狂了」，但有人透露自己都有過類似經驗，「曾經有人要求我和他約會，後來我Google搜尋他的及字，發現他曾經因為在家中攻擊快遞員被捕」，「我的朋友在約會後Google搜尋了她的對象，發現他殺死了前女友的吉娃娃再用狗屍體攻擊女友，所以真的要Google了解對方」。

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文章授權轉載自《香港01》