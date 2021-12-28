Speedtest數據揭全球5G網速較去年下滑 與這些原因有關

提供Speedtest網路連接速度測試服務的Ookla，稍早公布2021年第三季的Speedtest Intelligence調查報告，顯示全球地區的5G網路下載速度平均為166.13Mbps，相較去年同期的206.22Mbps約下降13%，而平均上傳速度則為21.08Mbps，相比去年同期的29.52Mbps更是下滑達39%。

南韓成為全球5G網路最快國家

依照Speedtest Intelligence調查報告顯示，2021年第三季5G網路下載速度最快前10名幾乎重新洗牌，去年排名最快的挪威目前位居第2，第1名則由去年排名第5的南韓取代，阿拉伯聯合大公國則從去年第3升至第2，沙烏地阿拉伯則維持排名第4，卡達則從去年第7位竄升至第5位，科威特也從去年排名第8位竄升至今年的第6位。至於去年仍在前10名的南非、西班牙、巴林與匈牙利，在今年則是被瑞典、中國、台灣與紐西蘭取代。

全球5G網路速度下滑與無線電波干擾有關

但從整體速度來看，去年挪威以549.02Mbps下載速度取得第1，但今年下載速度則是掉至426.75Mbps，南韓下載速度則從去年411.31Mbps增加至今年的492.48Mbps。而去年排名第10的巴林下載速度為365.25Mbps，今年擠進第10的紐西蘭下載速度則是296.15Mbps，凸顯今年的5G網路速度確實有明顯下降。

而造成平均網速下降原因，則是因為部分國家地區網路速度計算方式改為5G網路規格，因此在無線電波動態調整產生干擾等情況，造成網路平均上傳、下載速度受到影響。而Ookla預期在2022年之後，全球地區的5G網路速度將隨著各地使用頻譜調整逐漸恢復應有表現。

另外，相較去年同期在全球地區累積啟用5G網路服務的國家數量達99個，今年第三季則是累積增加13個，總數達112個。至於5G網路基地台佈署數量，相比去年累積達17428座，今年則是大幅增加至85602座，而佈署密度多半仍集中在大型城市。

台北擠入全球5G網路下載速度最快城市第10名

若以城市作為比較的話，目前南韓首爾成為全球5G網路下載速度最快的城市，可達530.93Mbps，其次則是挪威奧斯陸，以及瑞典斯德哥爾摩，而台灣台北則僅入前10名，下載網速達304.94Mbps。至於以5G網路使用普及率來看，美國目前有高達49.2%普及率，其次則是荷蘭，普及率達45.1%，而南韓普及率則是43.8%，至於台灣的5G網路服務使用普及率則為25.5%。

仍有70個國家地區的20%上網人口使用2G、3G網路服務

至於從此次調查報告中顯示，仍有70個國家的20%上網人口仍維持使用2G及3G網路服務，甚至其中包含中非共和國、巴勒斯坦、葉門、土庫曼、密克羅尼西亞、馬達加斯加、白俄羅斯及盧安達，目前過半上網人口維持以2G及3G網路服務上網，而這些國家地區未來有可能直接跳過4G網路發展，將直接跨入5G網路服務應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》