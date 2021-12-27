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因蒸汽平台或嚴格控管遊戲業務影響？中國玩家無法連接使用國際版Steam
Valve與完美世界合作，在今年2月開始在中國境內開放「中國版Steam」蒸汽平台公測之後，目前不少中國玩家社群傳出國際版Steam服務已經無法在中國境內連接使用。
早在蒸汽平台進入公測之前，其實就有不少玩家推估國際版Steam將會面臨使用受限情況。不過，在蒸汽平台開放公測之後，當時中國玩家依然可以正常切換至國際版Steam使用各類遊戲內容。
不過，由於過去在蒸汽平台上架遊戲內容數量不多，因此不少玩家仍選擇維持使用國際版Steam，加上中國政府後來開始嚴格限制遊戲業者，要求不得讓青少年過度沉迷於遊戲，因此提出兒童玩家每週僅能遊玩三小時的限令，加上新遊戲設計不得加入任何「反中」元素，甚至也不得鼓吹女性化男性形象，並且嚴格限制使用加密貨幣進行交易。
而或許因為上述因素，使得匯集大量遊戲內容的Steam，成為此次被限制對象。同時，不少玩家認為此次Steam遭限制，可能已經是直接被列入黑名單禁止連接使用，而非暫時限制。
除了Steam此次遭限制使用，EPIC Games在今年11月15日也宣佈關閉旗下《要塞英雄》於中國境內伺服器，似乎希望藉此避開中國境內對遊戲業務規範限制。
至於此次遭限制，對於Valve而言可能也會造成不少影響，同時對於許多仰賴中國市場的遊戲開發商，顯然也會造成不小衝擊。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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