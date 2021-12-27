因蒸汽平台或嚴格控管遊戲業務影響？中國玩家無法連接使用國際版Steam

2021年結束，也代表著2022與農曆新年即將到來。過去許多人常會在新年時，寄送賀年卡相互問候，然而隨著時代的演進，越來越少年輕人持續這個習慣。因此，日本郵局在最近，就推出了線上版的賀年卡，希望年輕族群能夠將這個新年文化延續下去。

2021-12-23 11:20