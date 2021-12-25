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一星期時間演算法Twitter大熱 星期日應占6日

香港01 / 文．爆檸哥
日本網民以星球體積來計算七日各自應該佔多長時間。宇宙奧德賽：漫步太陽系提供
日本網民以星球體積來計算七日各自應該佔多長時間。宇宙奧德賽：漫步太陽系提供

不知各位打工族是否也認為，平日返工的時間特別長，但星期日總是過得好快？近日有日本網友分享「一星期正確的時間佔比」，他以天文學計算，認為星期日應該等於六天，而星期一應該只有一個小時，引發日本網民熱烈討論，究竟理據何在？

其實這個提議是幾年前一位網友已提及，近日再在Twitter翻炒出來，再次成為熱門話題。帖文中指，日本的星期二三四五六，是叫火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日，而金木水火土是行星，反而代表星期日的日曜日卻是恆星，比行星面積大得多，所以星期日的時間應該要長很多，相反星期一在日文是月曜日，即是月亮，它只是個衞星，應該只佔一小時就夠了。。。這個理論對返平日工的網民來說，簡直是福音，而提出這理論的網民，被形容為天才！

有網民就再腦補內容，以各星球的直徑再換算，結果有以下發現：星期日應該佔5日18小時58分4秒4；星期一應該佔20分48秒9，星期二佔40分42秒，星期三佔29分13秒7，星期四佔14小時16分29秒4，星期五佔1小時12分30秒1，星期六則佔12小時2分1秒5。

帖文中指，日本的星期二三四五六，是叫火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日，而金木水火土是行星，反而代表星期日的日曜日卻是恆星，比行星面積大得多，所以星期日的時間應該要長很多。

有網民就再腦補內容，以各星球的直徑再換算，結果有以下發現：星期日應該佔5日18小時58分4秒4；星期一應該佔20分48秒9，星期二佔40分42秒，星期三佔29分13秒7，星期四佔14小時16分29秒4，星期五佔1小時12分30秒1，星期六則佔12小時2分1秒5。

有網友進一步分析，指應該以星球的體積來計算，這個算法就更過分：星期一0.09秒、星期二0.67秒、星期三0.23秒、星期四1小時40分30秒、星期五3.91秒，星期六58分8秒，而星期日竟是6天21小時21分，是否太過分了．．．

如果以質量來換算又如何呢？有網民進一步詮釋一星期的計算法，星期一至星期三都以零點幾秒計算，星期四有9分37秒，星期五得1.48秒，星期六2分53秒，來到星期日，應該是6日23小時47分！

放假的日子又怎會嫌多？有網友進一步分析，指應該以星球的體積來計算，這個算法就更過分：星期一0.09秒、星期二0.67秒、星期三0.23秒、星期四1小時40分30秒、星期五3.91秒，星期六58分8秒，而星期日竟是6天21小時21分，是否太過分了．．．

如果以質量來換算又如何呢？有網民進一步詮釋計算法，星期一至星期三都以零點幾秒計算，星期四有9分37秒，星期五得1.48秒，星期六2分53秒，來到星期日，應該是6日23小時47分！

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文章授權轉載自《香港01》

日本 打工 月曆

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