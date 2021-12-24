「比Chrome簡潔、安全」DuckDuckGo預告推出PC及Mac版瀏覽器

今年3月曾批評Google刻意粉飾真實隱私使用情況的DuckDuckGo，稍早宣布將推出PC及Mac機種可使用的瀏覽器。

雖然DuckDuckGo已經針對Android、iOS平台提供瀏覽器，但目前在PC及Mac機種則尚未提供，因此這次宣布消息也是為了填補這塊空缺。

即便目前已經可以透過擴充程式方式配合瀏覽器使用，但如果是以瀏覽器形式提供使用，將能進一步提供DuckDuckGo更完整的隱私安全保護效果。

不過，DuckDuckGo並未透露PC及Mac機種可使用的瀏覽器預計推出時程，僅說明不會使用Chromium等現有第三方瀏覽器引擎核心，而是會透過行動版瀏覽器形式以自行打造方式設計，藉此確保使用者瀏覽網頁時的隱私安全，並且以更簡單方式讓使用者了解個人個人隱私被使用。

而針對使用體驗部分，DuckDuckGo也強調對應PC與Mac使用的瀏覽器將以簡潔介面設計，並且提供快速移除瀏覽資訊功能，更強調不會誤導使用者提供隱私資訊，同時也會確保瀏覽速度不受影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》