哪個YouTuber在台灣都不會過氣？ 網一致點名「他」：真的厲害

現今自媒體時代當道，YouTube上的影音創作者也如雨後春筍般冒出，各式類型的影音題材都有。對此，就有一名網友發文提到，YouTuber「老高」怎麼都不會過氣？貼文立刻掀起大批網友熱議。

該名網友在PTT八卦版PO文表示，「老高與小茉」雖然沒比去年的影片都500萬觀看起跳，不過現在都還有300萬至400萬上下的觀看次數，「我已經很久沒看老高了，但發現他還是那麼猛，怎麼他都不會過氣啊？」

貼文曝光後，隨即引發熱烈討論，網友紛紛留言表示「有料啊，但不是知識的那種料，是消遣的料」、「他不隨便業配，比其他直播主好太多了」、「大眾就很少深入這些議題，客群建立的正確」、「他就專心講他的故事，沒做其他多餘的，光這樣維持3年，有其他人做得到嗎」。

還有網友直指老高的口條好，「節奏不錯啊，就當聽故事，主題又多」、「他的口條跟語調真的厲害」、「現代說書人的角色」、「口才真的好，駭客任務都說爛了，你還是聽他講到不一樣」。