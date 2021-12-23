快訊

因應台灣緊急狀況 共同社：日美制定聯合作戰計畫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

哪個YouTuber在台灣都不會過氣？ 網一致點名「他」：真的厲害

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友發文提到，YouTuber「老高」怎麼都不會過氣？貼文掀起大批網友熱議。圖／翻攝自老高與小茉YouTube
有網友發文提到，YouTuber「老高」怎麼都不會過氣？貼文掀起大批網友熱議。圖／翻攝自老高與小茉YouTube

現今自媒體時代當道，YouTube上的影音創作者也如雨後春筍般冒出，各式類型的影音題材都有。對此，就有一名網友發文提到，YouTuber「老高」怎麼都不會過氣？貼文立刻掀起大批網友熱議。

該名網友在PTT八卦版PO文表示，「老高與小茉」雖然沒比去年的影片都500萬觀看起跳，不過現在都還有300萬至400萬上下的觀看次數，「我已經很久沒看老高了，但發現他還是那麼猛，怎麼他都不會過氣啊？」

貼文曝光後，隨即引發熱烈討論，網友紛紛留言表示「有料啊，但不是知識的那種料，是消遣的料」、「他不隨便業配，比其他直播主好太多了」、「大眾就很少深入這些議題，客群建立的正確」、「他就專心講他的故事，沒做其他多餘的，光這樣維持3年，有其他人做得到嗎」。

還有網友直指老高的口條好，「節奏不錯啊，就當聽故事，主題又多」、「他的口條跟語調真的厲害」、「現代說書人的角色」、「口才真的好，駭客任務都說爛了，你還是聽他講到不一樣」。

YouTuber PTT YouTube

延伸閱讀

王力宏、羅志祥「選誰復出」？ 鄉民直指他：專業不差啦

王力宏事件最大贏家出爐 PTT鄉民狂推：八卦版終於復活了

台灣YouTube正在走下坡？網曝「成長停滯」3原因 掀兩派論戰

台灣首名「千萬訂閱YouTuber」誕生 花10年達標

相關新聞

哪個YouTuber在台灣都不會過氣？ 網一致點名「他」：真的厲害

現今自媒體時代當道，YouTube上的影音創作者也如雨後春筍般冒出，各式類型的影音題材都有。對此，就有一名網友發文提到，YouTuber「老高」怎麼都不會過氣？貼文立刻掀起大批網友熱議。

還我漂亮姊姊！爆乳鋼琴YouTuber頻道停更 粉絲見真相怒了：人神共憤

台灣百萬YouTuber爆乳鋼琴女教師「小P」的頻道Pan Piano擁有291萬人訂閱，網友雖然從未看過她的真面目，但她時常Cosplay動漫人物、展露火辣身材，意外爆紅。然而，今（23）日稍早，小

年輕人懶得手寫字 日郵局推「LINE賀年卡」有聲有影

2021年結束，也代表著2022與農曆新年即將到來。過去許多人常會在新年時，寄送賀年卡相互問候，然而隨著時代的演進，越來越少年輕人持續這個習慣。因此，日本郵局在最近，就推出了線上版的賀年卡，希望年輕族群能夠將這個新年文化延續下去。

LINE雙平台5大功能更新 訊息複製、預覽貼圖功能再進化

LINE近日推出雙平台版本更新，用戶更新到Android 11.21.0與iOS 11.22.0以後，即可享受5大新功能...

情纏近21年 這次Google跟IE徹底分手了

還在用 Internet Explorer 嗎？接下來這則新聞可能不算是好消息。Google 專為 Internet Explorer 所設計的小工具「Google 工具列」（Google Toolbar）已經宣布停止服務了。

Pornhub 2021報告：老司機最愛關鍵字曝光 台灣名師神助攻

首先今年在 PornHub 上最重要的詞就是「Hentai」了！這個詞原本是日文「變態」的發音，但在經過長年演變之後，Hentai 現在泛指情色動漫，在 Pornhub 上可以找到數十萬組 Hentai 片，其中不管是專業動畫團隊製作的、或是粉絲自製的，甚至是用 3D 建模的，應有盡有。Hentai 是今年美國與全球觀眾搜尋最多次的詞，除了美國之外，同時幾乎在每個國家/地區都排在前十名左右。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。