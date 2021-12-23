還我漂亮姊姊！爆乳鋼琴YouTuber頻道停更 粉絲見真相怒了：人神共憤

台灣百萬YouTuber爆乳鋼琴女教師「小P」的頻道Pan Piano擁有291萬人訂閱，網友雖然從未看過她的真面目，但她時常Cosplay動漫人物、展露火辣身材，意外爆紅。然而，今（23）日稍早，小P透過官方頻道發文指出，因近日頻頻收到「侵權警告」，頻道目前已無法上傳新作品，最壞恐遭到停用處分；消息一出，令粉絲心碎滿地。

稍早，小P於粉專發文表示，她自15日起頻頻收到YouTube版權侵權警告，申訴人是一家J字母開頭的公司，幾日下來相關影片也陸續被下架。不過，小P聯繫該公司卻接到對方回應要求支付權利金，「否則將會收到更多版權警告」。

小P與團隊認為J公司為詐騙單位，目前已向YouTube提交駁回侵權警告動作。不過，由於近日又連續收到更多支影片的版權警告，Pan Piano也因已收到3個版權警告，將不能再上傳新影片，且頻道將於數日後遭到停用。

目前小P與團隊正努力排解問題，但百萬粉絲聽聞消息仍相當不捨，更紛紛留言怒轟詐騙分子「版權蟑螂橫行真的很可惡！」、「真的人神共憤，P粉該出征了吧」、「加油！有粉絲就不怕他們這種骯髒手段」、「才華是妳最大的資本，粉絲是妳最強的後盾，姊姊加油」，也有其他創作者建議小P「趁頻道還在，趕快（將影片）同步備份」。