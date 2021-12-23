年輕人懶得手寫字 日郵局推「LINE賀年卡」有聲有影

2021年結束，也代表著2022與農曆新年即將到來。過去許多人常會在新年時，寄送賀年卡相互問候，然而隨著時代的演進，越來越少年輕人持續這個習慣。因此，日本郵局在最近，就推出了線上版的賀年卡，希望年輕族群能夠將這個新年文化延續下去。

根據日本媒體「東海電視台」的報導，今年日本的賀年卡銷售數字為18億3000萬張，比去年少了1億1000萬張。而和高峰的2003年相較，更是大幅下跌40％之多。報導分析，由於社群網站的普及，加上疫情減少了企業的賀年卡發行量，所以才有這麼劇烈的跌幅。

即便為了迎接虎年，日本郵局設計了不少可愛老虎造型的賀年卡，不過仍有許多年輕族群，已經沒有寄送賀年卡的習慣。為此，日本郵局便在今年，推出了「手機賀年卡」的服務。

想使用「手機賀年卡」，只要加日本郵局的手機LINE，並且從200日幣至500日幣（約相當於新台幣50元至120元）不等的款式中，挑選自己喜歡的賀年卡造型，接著就可以製作屬於自己的賀年卡。除了能夠搭配喜歡的照片、文字以外，連聲音、影像都能夠置入，且操作起來相當方便，讓賀年卡的客製化變得更加簡易。

日本郵局認為，希望能夠藉此讓大眾在3C產品上，依舊能享受到類似紙本賀年卡的體驗。紙本也好、3C也好，期盼新年大家彼此打招呼的這個文化，能夠繼續持續下去。