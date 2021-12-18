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情纏近21年 這次Google跟IE徹底分手了

聯合新聞網 / INSIDE
Photo Credit：Z Jason
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Google 工具列已經推出了將近 21 年，是 Google 非常早期的服務之一，也是推廣自家搜尋引擎的戰術級服務。

還在用 Internet Explorer 嗎？接下來這則新聞可能不算是好消息。Google 專為 Internet Explorer 所設計的小工具「Google 工具列」（Google Toolbar）已經宣布停止服務了。

有趣的是，Google 工具列已經推出了將近 21 年，是 Google 非常早期的服務之一；但就在今年 12 月 11 日它生日前夕就默默停止支援了。斗大的官網只寫著「Google 工具列已無法安裝。你可以改為下載並安裝 Google Chrome。」

在 Google 自己推出 Chrome 之前，Google 工具列可說是推廣自家搜尋引擎的戰術級服務，讓使用者可以跳脫入口網站的綁架直接在任一頁面開始搜尋，讓大眾更習慣要找什麼就「Google」一下這種行為。

這時的 Google 很清楚知道要成功就得先採在巨人的肩膀上，相當積極推出 IE 的各種工具、外掛來黏著在這當時世界上最強大的瀏覽器，比較大的第二波就是「Google Gears」來為 Web 開發者增加新的 API 用以強化 IE 的功能-直到 2008 年決定自己來，推出 Google Chrome 開啟自己的瀏覽器霸者之路。

Internet Explorer 11 將於 2022 年 6 月 15 日淘汰並停止支援，但是 Google Chrome 現在反而被不少人嫌過於笨重，然後微軟用 Chromium 開發的 Edge 聲勢正在逐漸趕上。歷史似乎正在用一種很奇怪的方式重新來過。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google 瀏覽器 Chrome

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