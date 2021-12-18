Pornhub 2021報告：老司機最愛關鍵字曝光 台灣名師神助攻

是的！全球最大成人影音平台之一 PornHub 一如往常，再度公布了他們的年度數據回顧！今年又有什麼新鮮好玩的趨勢正在發生呢？

首先今年在 PornHub 上最重要的詞就是「Hentai」了！這個詞原本是日文「變態」的發音，但在經過長年演變之後，Hentai 現在泛指情色動漫，在 Pornhub 上可以找到數十萬組 Hentai 片，其中不管是專業動畫團隊製作的、或是粉絲自製的，甚至是用 3D 建模的，應有盡有。Hentai 是今年美國與全球觀眾搜尋最多次的詞，除了美國之外，同時幾乎在每個國家/地區都排在前十名左右。

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身兼臨床心理學家、性治療師的 Pornhub 性健康中心主任 Laurie Betito 博士就表示，情色動漫比普通的 A 片在動作、角度、顏色和臉面表情等方面提供更多視覺刺激，同時內容也更有想像力空間與故事性。

第二重要跟第三重要關鍵詞是「Romance」（浪漫）與「Group Sex」群交，PornHub 解釋這兩組詞興起都跟全球 Covid-19 疫情有關，他們解讀在疫情期間人與人之間的聯繫大幅變少，也變更加重要，許多人都被迫處於孤獨狀態，所以他們可能渴望愛情與浪漫，特別是那些因為疫情必須分隔兩地的情侶。至於後者就更不用說了，一旦孤獨久了之後，總是會有性觀念比較開放的人在疫情減緩之後好好跟很多人聚聚的嘛！

但至於「搜尋量」第二、第三、第四的詞則還是以傳統「japanese」（日本人）、「lesbian」（女同）、「milf」（熟女）霸榜，但第五名「pinay」（菲律賓女性）就有異軍突起之勢。

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在女優部分，Lana Rhoades 連續第三年成為 Pornhub 被搜索次數最多的女星，其次也是去年第二名的 Abella Danger，後者保住了她的第二名。第三、第四、第五則是 Eva Elfie、Riley Reid 與 Mia Malkova。動漫影視的關鍵字則是 Harley Quinn（小丑女）拿下第一名，接著是神力女超人、哈利波特、星際大戰和黑寡婦。另外 Fortnite 仍然是 Pornhub 上遊戲類搜索量最高的關鍵字，但遊戲角色則是古墓奇兵主角蘿拉・寇夫特（Lara Croft）排行第一，其次是鬥陣特攻的 D. Va，以及任天堂的超級瑪利歐。

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那麼又是哪些國家的人最愛看 Pornhub 呢？第一至第五分別是美國、英國、日本、法國與義大利，台灣未見榜單之中，不過前 20 名的國家就包辦了 79% 的流量！但在人均觀看時長部分今年是 9 分 55 秒，比去年相比少了將近半分鐘；但菲律賓以 11 分 31 秒的成績位列今年人均觀看時間最長的榜首，日本則是第二為 10 分 3 秒。三到五則分別是法國、荷蘭與烏克蘭。而在行為部分，Pornhub 發現通常禮拜天流量最高、禮拜五流量最低。

PornHub 還指出，今年觀眾的平均年齡上升至 37 歲，比去年多了一歲（跟 Pornhub 一起長大....嗎？）而女性觀眾比例成長至 35%，比去年提高 1 個百分點，但在 Pornhub 排名前 20 的國家中，菲律賓、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥和烏克蘭的女性觀眾比例偏高，均超過 40%。而裝置部分手機就佔了全球流量 83%、桌機（與筆電）佔 14%，平板萎縮程只有 3%。

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最後真的不得不提的是：因為另類「台灣之光」數學補教名師張旭把自己的微積分課程上傳到 PornHub，連帶讓「teacher」這個詞搜尋量也在今年向上暴衝，就連 PornHub 也在統計報告中特別提這件事！若您對各國或是各種類數據有興趣的話，不妨去官網上觀看完整報告。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》