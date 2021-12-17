Facebook掰掰？Web3.0時代來臨！這是什麼、將催生哪些新龍頭？

摘要 1. Web 3.0是基於區塊鏈的去中心化網路，並是實現元宇宙願景的基礎建設技術。 2. NFT、dapp、DeFi、代幣經濟...等都是Web 3.0應用範疇，用戶不再仰賴臉書、推特等握有數據、審查權的「中心化」科技巨頭。 3. 美國名校善用Filecoin網路，保存歷史檔案；新創Helium以HNT代幣作為獎勵，鼓勵5G熱點運營商；Web 3.0創作者平台也不斷冒出頭，催生出豐富的創作者經濟時代。

網路世界，正掀起新一波革命。主角，是「Web 3.0」，它是下一代網路，同時是驅動元宇宙的基礎建設技術。

網路的發展歷經時代更迭，從最初的Web 1.0，只有單向提供用戶資訊內容，到第二代由Google、Facebook（已更名為Meta）、亞馬遜、Twitter等巨頭壟斷的互動性社交網路Web 2.0，現在，則迎來第三代、去中心化的未來網路「Web 3.0」。

《NPR》報導，Web 3.0搭上區塊鏈技術浪潮，將成為主流，而不再只是一個理論、一個流行用語，大家也好奇，它會如何顛覆網路世界？

在這個基於區塊鏈的「去中心化」系統中，鏈上（on-chain）數據記錄在分散式帳本（distributed ledgers），身分是可驗證的，數據並具有抵抗審查（censorship resistance）的特性，用戶能保護、追蹤自己的數據，不用繳交給任何企業，創作者能把作品代幣化成數位資產。

根據《彭博》報導，NFT（非同質化代幣）、dapp（去中心化應用程式）、DeFi（去中心化金融）、代幣經濟（tokenomics）...等都是其應用範疇，用戶不再仰賴Facebook、Twitter等握有數據、審查權的中心化巨頭，揮別廣告等Web 2.0商業模式。

投資網站Investopedia彙整Web 3.0幾項重要特徵，包含可驗證（Verifiable）、去信任（Trustless）、不經許可（Permissionless）、AI與機器學習、連通性與無所不在。

事實上，個人生活中的食衣住行，都能結合其中；對於企業來說，去中心化降低中間成本、簡化流程，高科技則讓業務更有效率，發揮更大的經濟效益，以及，區塊鏈建構高標準的加密安全技術， 一再解釋了為何越來越多企業受到吸引、願意擁抱Web 3.0。

學術研究、5G、遊戲、社群...加入Web 3.0世界

或許，投機熱潮是此刻點燃Web 3.0風靡全球的原因之一，但，更多人看見的，是這些科技開始成真了！加密數據網站DappRadar統計，目前全球有逾8700個運作中的dapp，包含加密貨幣交易平台、遊戲等。

名校並未缺席。美國南加大攜手史丹佛大學，建立Starling Lab實驗室，目的是利用密碼學和去中心化網路，協助保存、檢核載有敏感歷史紀錄的檔案。其中一計畫，是將5.5萬份以上、種族滅絕倖存者的影片證詞，上傳至Filecoin網路。現在，該實驗室每天傳至Filecoin的數據，已是今年初的3倍之多。

10月，美國衛星電視供應商Dish Network，與去中心化網路新創Helium合作，為拓展5G網路覆蓋範圍，若參與成為熱點運營商，就可獲得HNT代幣作為獎勵。甚至，美國城市聖荷西為了賺取虛擬貨幣、協助低收入戶繳納寬頻費用，便設置了20個Helium熱點。

此外，社群媒體巨頭推特，正開發「藍天」（BlueSky）計畫，要打造一個去中心化的社交媒體版本；12月，遊戲大廠Ubisoft宣布，將推出NFT平台Quartz，讓玩家用NFT來交易遊戲道具；新興Web 3.0創作者平台也不斷冒出頭，如寫作平台Mirror.xyz、NFT音樂平台Royal、社交平台Sapien等，反映了去中心化技術，催生出多采多姿的創作者經濟時代。

然而，事情並非完美。Web 3.0缺發中央控管，引起假訊息、網路犯罪、洗錢等擔憂，在分散式結構中，監管執法將更困難，像中國就對虛擬貨幣交易下達禁令。未來，如何善用Web 3.0帶來的新機會？又要如何應對這些風險？成為下一個網路世代的難題。

參考來源：NPR、Bloomberg、Entrepreneur、Hacker Noon、Investopedia

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。