快訊

漁工確診飛澎湖曾停留高雄24小時 首波PCR結果出爐

「大人物」傳是色狼！「慾望城市」克里斯諾斯被控性侵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Facebook掰掰？Web3.0時代來臨！這是什麼、將催生哪些新龍頭？

聯合新聞網 / 邱韞蓁／商業周刊
Web 3.0是基於區塊鏈的去中心化網路，並是實現元宇宙願景的基礎建設技術。圖／Ingimage
Web 3.0是基於區塊鏈的去中心化網路，並是實現元宇宙願景的基礎建設技術。圖／Ingimage

摘要

1. Web 3.0是基於區塊鏈的去中心化網路，並是實現元宇宙願景的基礎建設技術。

2. NFT、dapp、DeFi、代幣經濟...等都是Web 3.0應用範疇，用戶不再仰賴臉書、推特等握有數據、審查權的「中心化」科技巨頭。

3. 美國名校善用Filecoin網路，保存歷史檔案；新創Helium以HNT代幣作為獎勵，鼓勵5G熱點運營商；Web 3.0創作者平台也不斷冒出頭，催生出豐富的創作者經濟時代。

網路世界，正掀起新一波革命。主角，是「Web 3.0」，它是下一代網路，同時是驅動元宇宙的基礎建設技術。

網路的發展歷經時代更迭，從最初的Web 1.0，只有單向提供用戶資訊內容，到第二代由Google、Facebook（已更名為Meta）、亞馬遜、Twitter等巨頭壟斷的互動性社交網路Web 2.0，現在，則迎來第三代、去中心化的未來網路「Web 3.0」。

《NPR》報導，Web 3.0搭上區塊鏈技術浪潮，將成為主流，而不再只是一個理論、一個流行用語，大家也好奇，它會如何顛覆網路世界？

區塊鏈、NFT、DeFi、虛擬貨幣...皆為應用一環

在這個基於區塊鏈的「去中心化」系統中，鏈上（on-chain）數據記錄在分散式帳本（distributed ledgers），身分是可驗證的，數據並具有抵抗審查（censorship resistance）的特性，用戶能保護、追蹤自己的數據，不用繳交給任何企業，創作者能把作品代幣化成數位資產。

根據《彭博》報導，NFT（非同質化代幣）、dapp（去中心化應用程式）、DeFi（去中心化金融）、代幣經濟（tokenomics）...等都是其應用範疇，用戶不再仰賴Facebook、Twitter等握有數據、審查權的中心化巨頭，揮別廣告等Web 2.0商業模式。

投資網站Investopedia彙整Web 3.0幾項重要特徵，包含可驗證（Verifiable）、去信任（Trustless）、不經許可（Permissionless）、AI與機器學習、連通性與無所不在。

事實上，個人生活中的食衣住行，都能結合其中；對於企業來說，去中心化降低中間成本、簡化流程，高科技則讓業務更有效率，發揮更大的經濟效益，以及，區塊鏈建構高標準的加密安全技術， 一再解釋了為何越來越多企業受到吸引、願意擁抱Web 3.0。

學術研究、5G、遊戲、社群...加入Web 3.0世界

或許，投機熱潮是此刻點燃Web 3.0風靡全球的原因之一，但，更多人看見的，是這些科技開始成真了！加密數據網站DappRadar統計，目前全球有逾8700個運作中的dapp，包含加密貨幣交易平台、遊戲等。

名校並未缺席。美國南加大攜手史丹佛大學，建立Starling Lab實驗室，目的是利用密碼學和去中心化網路，協助保存、檢核載有敏感歷史紀錄的檔案。其中一計畫，是將5.5萬份以上、種族滅絕倖存者的影片證詞，上傳至Filecoin網路。現在，該實驗室每天傳至Filecoin的數據，已是今年初的3倍之多。

10月，美國衛星電視供應商Dish Network，與去中心化網路新創Helium合作，為拓展5G網路覆蓋範圍，若參與成為熱點運營商，就可獲得HNT代幣作為獎勵。甚至，美國城市聖荷西為了賺取虛擬貨幣、協助低收入戶繳納寬頻費用，便設置了20個Helium熱點。

此外，社群媒體巨頭推特，正開發「藍天」（BlueSky）計畫，要打造一個去中心化的社交媒體版本；12月，遊戲大廠Ubisoft宣布，將推出NFT平台Quartz，讓玩家用NFT來交易遊戲道具；新興Web 3.0創作者平台也不斷冒出頭，如寫作平台Mirror.xyz、NFT音樂平台Royal、社交平台Sapien等，反映了去中心化技術，催生出多采多姿的創作者經濟時代。

然而，事情並非完美。Web 3.0缺發中央控管，引起假訊息、網路犯罪、洗錢等擔憂，在分散式結構中，監管執法將更困難，像中國就對虛擬貨幣交易下達禁令。未來，如何善用Web 3.0帶來的新機會？又要如何應對這些風險？成為下一個網路世代的難題。

參考來源：NPRBloombergEntrepreneurHacker NoonInvestopedia

【延伸閱讀】
元宇宙瘋「炒地皮」！虛擬土地的價值在哪、買來要做什麼？
比特幣1小時崩跌一萬美元，是天賜的「逢低買進」機會？
元宇宙遊艇竟賣65萬鎂 NFT起飛、新款ETF出爐
被優退，反成職場新寵？1週工作3天，銀髮上班族年薪破70萬

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

虛擬貨幣 社交 元宇宙 區塊鏈 NFT Facebook

延伸閱讀

元宇宙、NFT是什麼？一起乘著5G航向浩瀚無垠的「Metaverse」

首家NFT炸雞店！師園鹹酥雞NFT上架OurSong 一天內漲幅超過100倍

什麼是NFT？ 為何從黃明志到草間彌生都在瘋？ 大家都可以是玩家 投資戰略一次搞懂

開先鋒！Ubisoft宣布進軍NFT 將為《火線獵殺：絕境》導入相關技術

相關新聞

LINE貼圖2021年度榜單 鯊魚占原創貼圖、主題榜各兩席

已經成為大眾生活中必用的LINE貼圖公布2021年度榜單，十大原創貼圖排行中「胖鯊魚鯊西米」與「鯊魚先生」異軍突起衝到第...

Facebook掰掰？Web3.0時代來臨！這是什麼、將催生哪些新龍頭？

網路世界，正掀起新一波革命。主角，是「Web 3.0」，它是下一代網路，同時是驅動元宇宙的基礎建設技術。

臉書母公司Meta宣布取締「監視公司」 100多國有受害者

臉書母公司Meta Platforms宣布，取締利用其平台在100多國監視用戶活動的監視公司。

LINE成立LINE NEXT 全力拓展NFT生態圈

LINE總部今（16）日宣布成立LINE NEXT，專注於創新技術並擴大發展全球NFT（非同質化代幣）生態圈，分別於南韓...

LINE貼圖年度榜出爐 前5大創作者10年進帳4.5億

通訊軟體LINE今天公布2021年度貼圖榜單，鯊魚角色異軍突起，在原創貼圖榜和原創主題榜各占2席；隨LINE貼圖今年邁入...

不放棄兒童版IG！Instagram推新功能，能洗刷危害兒少心理健康的汙名嗎？

「未來我們不會放棄兒童版IG！」Instagram執行長莫瑟里在國會聽證會上強調。在此之前，官方才宣布為青少年推出「休息一下」等新功能。這能夠洗刷外界對Meta旗下社群媒體Facebook、Instagram危害青少年心理健康的質疑嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。