LINE貼圖年度榜出爐 前5大創作者10年進帳4.5億

通訊軟體LINE今天公布2021年度貼圖榜單，鯊魚角色異軍突起，在原創貼圖榜和原創主題榜各占2席；隨LINE貼圖今年邁入10週年，創作者人數已達65萬人，前5大創作者平均累計銷售額破新台幣4.5億元。

LINE台灣貼圖暨創作者事業部資深總監呂苔君透過新聞稿指出，今年LINE原創市集創作者人數與上傳數量都在三級疫情期間創下新高，上榜的創作者都是在65萬人中脫穎而出的佼佼者。

呂苔君還觀察到，海中的狠角色鯊魚異軍突起。其中圓滾滾的可愛「胖鯊魚鯊西米」，今年首次入榜就衝到第3名，更是11月銷售榜冠軍，正式進入LINE貼圖名人堂。

盤點2021年上架的各種鯊魚貼圖，在原創貼圖前100名銷售占比高達10%；在原創主題銷售中，鯊魚相關作品也占前300名銷售的11%。

根據2021年LINE原創貼圖榜單，「白爛貓」人氣依舊，排行第1；以花火節為設計概念的「白爛貓6☆花火節☆」原創主題也受到鐵粉熱愛。

至於今年異軍突起的鯊魚角色「胖鯊魚鯊西米」與「鯊魚先生」，衝上原創貼圖排行榜第3名與第10名，並包辦原創主題第3名與第2名。

新入榜的貼圖還有「伸縮自如的雞與鴨」，首次登榜就攻占第8名；可愛的兩位小女孩「晴天P莉」與「小圓帽」，分別搶下亞軍與第9名。

首次入榜的貼圖中，特殊生物系列如「野生喵喵怪」、「變種吉娃娃」、「爛爛人」、「貓貓蟲-咖波」也受到歡迎，分居第4到7名。