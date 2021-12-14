不放棄兒童版IG！Instagram推新功能，能洗刷危害兒少心理健康的汙名嗎？

「未來我們不會放棄兒童版IG！」Instagram執行長莫瑟里在國會聽證會上強調。在此之前，官方才宣布為青少年推出「休息一下」等新功能。這能夠洗刷外界對Meta旗下社群媒體Facebook、Instagram危害青少年心理健康的質疑嗎？

不只危害兒童心理健康，更成為傳播仇恨的溫床，是外界對Meta旗下社群媒體最常見的指控。

近期，居住在英美的數十位羅興亞難民向Meta提出集體訴訟，指控Facebook演算法未阻擋反羅興亞的仇恨言論散播，助長了針對少數民族的暴力行為，並求償1500億美元（約4.15兆台幣）。

「他們都知道旗下社群媒體會散佈仇恨內容、危害用戶心理健康等，卻從未積極解決這些問題。」這是今年（2021年）10月，身為「吹哨者」的Facebook前公民假消息團隊產品經理豪根（Frances Haugen）在國會參議院聽證會中所強調。

Instagram為何在聽證會前推出「休息一下」新功能？

當時，「吹哨者」豪根也將許多內部文件「Facebook Files」全權交給《華爾街日報》發佈一系列報導。其中聳人聽聞的報導是，在Facebook內部研究發現，有32％的青少女表示，當她們不滿意自己的身材外貌時，Instagram讓她們感覺更糟。

另外，有13％的英國、6％的美國青少年用戶將自殺意念歸因於使用Instagram。

當然第一時間，Meta並沒有提出任何作為因應，也沒有對外公開其調查得到結果。不只創辦人祖克柏（Mark Zuckerburg）依舊用熟悉的劇本面對輿論指控，認為這些指控是危言聳聽、被斷章取義的。

攤開以美國年輕用戶的數據，每天使用Instagram的青少年大約2200萬，相比之下，使用Facebook只有500萬，青少年所花在Instagram也比Facebook多50％。

爭議點在於，當Instagram多是以分享自己最棒、看起來完美時刻的照片為導向時，這樣的壓力和關注，也使得青少年對自己身體產生不健康的想法，甚至憂鬱等負面情緒。

為了回應外界對官方不作為的抨擊，日前Instagram率先在全美、加拿大、愛爾蘭、紐澳等國推出「休息一下」（Take A Break）的功能。青少年在使用社群媒體一段時間後，就會彈跳出「適時停止瀏覽」的畫面，避免用戶太過沈迷，這項功能並預計明年（2022年）初在全球其他地區實施。

此外，官方也宣布明年會推出能夠讓家長和監護人監督青少年花多少時間在使用Instagram、增加使用時間限制等功能。

然而，選在此時推出新功能，也不免讓外界懷疑Instagram是否企圖在國會聽證前建立企業的正面形象。

要不要開發兒童版IG？IG執行長拒絕承諾放棄開發

今年3月，祖克柏在國會聽證上就曾表示有意推出兒童版的Instagram，此舉無疑引來外界的抨擊，以及兩黨國會議員的批評。

一份2020年公司內部文件曾提及「兒童是有價值但尚未開發的受眾」，且Meta還成立團隊專門研究青春期前兒童，不僅要在三年內為他們創造更多產品，更要擬定如何開發這些潛在用戶商業機會的文件。

到了5月中旬，美國44州總檢察長就致函，要求Meta捨棄為13歲以下的兒童推出Instagram的計畫。

雖兒童版IG計畫無限期停擺，但Meta並沒有想放棄開發。順理成章，要不要開發兒童版IG的爭議，也出現在本次國會聽證中。

對此，Instagram執行長莫瑟里（Adam Mosseri）則拒絕承諾永久暫停為13歲以下兒童開發兒童版Instagram的計畫。

祖克柏在國會聽證上就曾表示有意推出兒童版的Instagram。取自Mark zuckerberg臉書。圖／祖克柏在國會聽證上就曾表示有意推出兒童版的Instagram。取自Mark zuckerberg臉書。

儘管有新功能，IG對兒童、青少年的保護仍受質疑

Meta即便在聽證會前公佈多項新功能，依舊被質疑Instagram在兒童、青少年的保護還是「太少、太晚」了，而且還有隱私和安全漏洞的存在。

參議員瑪莎布萊克（Marsha Blackburn）就表示，她的員工開設一個虛擬15歲女孩的實驗帳號，發現這個帳號卻自動設定為公開。然而，官方先前才表示青少年帳號會預設為不對外公開的私人帳號，這無疑是Instagram的漏洞。

此外，他們在另一個虛擬13歲女孩的帳號上發現，原本帳號是觀看髮型相關的內容，隨著追蹤一位女明星後，Instagram便開始推薦和減肥和整形手術等貼文。

最後，在美國當局、大眾亦趨關注心理健康的同時，尤其兒童和青少年，Instagram選在此時祭出多種新功能，來惡補過往對用戶心理健康的危害，顯然還不足以讓外界買單。

（作者／何晨瑋 本文出自2021.12.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）