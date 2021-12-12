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YouTube將透過「Escape2021」直播活動 向今年Say Goodbye

聯合新聞網 / 楊又肇

去年考量疫情影響眾人心情，因此取消每年例行會在年底以歡樂氣氛製作的YouTube Rewind年度回顧影片，更在後續宣布日後將不再投入YouTube Rewind年度回顧影片內容製作後，YouTube稍早預告將在線上舉辦名為「Escape2021」的直播活動，藉此向今年告別。

為了能讓全球地區的YouTube觀眾參與這場長達24小時的直播活動，將會依照時區拆分成三個時段，分別將在美國西岸時間12月15日晚上9點、12月16日上午9點，以及下午4點展開，同時也將透過英語、德語、法語、西班牙語、日語、韓語、葡萄牙語、印尼語等語言介面直播內容。

而直播活動將會邀請BTS、Doja Cat等著名藝人、團體，同時也會邀請著名YouTuber如Mark Rober、AyChristeneGames、Muselk、Jelle's Marble Runs等人一同參與。

另外，觀眾亦可在直播過程參與以今年流行趨勢為主題的線上挑戰，或是各類互動體驗，同時在最後一個時段還會透過特別來賓與眾人一起迎接明年來到。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

直播 疫情 印尼

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