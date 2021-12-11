又一時代的眼淚…昔網路排名參考依據的Alexa 明年5月要關了

於1998年上線運作，並且成為許多網路排名、影響力參考依據的Alexa網路排名服務，稍早確認將在2022年5月1日起關閉。

原本隸屬網際網路檔案館 (Internet Archive)分支的Alexa網路排名服務於1996年創立，並且在1998年上線運作，最早構想是希望收錄所有網路內容，並且建立龐大資料庫作為搜尋使用。而在1999年則由亞馬遜以2.5億美元收購成為子公司運作後，則主要提供網路排名、影響力等數據統計，讓使用者能更容易了解特定網站在網路上的曝光效果，成為許多內容網站用來宣傳本身影響力、流量的服務。

依照Alexa網路排名服務團隊說明，過去25年以來提供建立各個網站流量、影響力排名數據，藉此讓網站經營者能更容易挖掘潛在用戶族群，或是安排內容呈現規劃，但接下來將會在2022年5月1日正式關閉此項服務，並且允許使用者將相關數據下載備份。

雖然經營團隊並未特別說明關閉服務的原因，但有可能與目前有越來越多服務可以用於追蹤網頁曝光表現數據，加上目前許多內容流量已經不是透過單一網站形式呈現，其中也包含以App形式呈現內容，更難僅透過Alexa網路排名服務追蹤其影響力，使得其服務使用率逐漸減少等因素有關。

而在Alexa網路排名服務確定將在明年關閉，顯然也象徵上一個網路世代的結束。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》