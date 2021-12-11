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Meta進軍元宇宙Horizon虛擬實境社群空間 正式向美國及加拿大成年者開放使用

聯合新聞網 / 楊又肇

Meta在2019年宣布推出，並且在日前進行beta測試的Horizon虛擬實境社群空間，目前已經正式向美國加拿大地區年滿18歲以上的使用者開放。

在Horizon所呈現的虛擬實境空間中，使用者將可透過Quest 2等虛擬實境裝置登入，並且建立屬於自己的虛擬實境分身。

而使用者可以透過傳送門 (telepods)的方式，在Facebook Horizon內的各個公共空間切換，並且能與他人組建活動社群，甚至可以進一步產生互動。

此項服務預期將進一步擴展Meta日前推動的元宇宙應用，同時在先前說法更表示將投資超過100億美元打造相關應用技術，並且看好未來元宇宙發展動能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 加拿大 Meta 元宇宙

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