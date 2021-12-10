8個匿名偷看IG限時動態 不留下觀看紀錄的網站整理包

Instagram 在 2016 年推出限時動態（Instagram Stories）功能，讓使用者分享相片、影片或文字動態，還能加上濾鏡或 Boomerang 特效，像是慢動作、倒帶和不斷循環重播，更重要的是 24 小時會自動消失，如果沒有看到的話就錯過了，後來就有不少使用者偏好透過 IG 限動更新動態，隨意拍拍照或錄個影片還不用煩惱貼文內容要寫什麼，使用起來也更沒負擔。

不過 Instagram 限時動態會有觀看紀錄，貼文者可以從限動左下角統計數據查看多少人看過這則限時動態，也會顯示看過的使用者紀錄，如果想匿名偷看特定對象的 IG 限動，除了開小帳號以外，也有不留下足跡的方法喔！

本文特別整理 8 個匿名偷看 IG 限時動態而不會被對方發現的網路服務，也就是你的帳號不會出現在對方 IG 限時動態的觀看紀錄，要拿來偷看自己在意的人、又不想被對方知道的話就很有用，不過要注意的是這些服務只適用於「公開帳號」（也就是不需要允許追蹤就能看到內容的帳號），因為它沒有登入功能，也無法破解、瀏覽私人不公開帳號。

另一個要注意的是這些匿名偷看 IG 限時動態的網路服務不一定 100% 有效，有時候也會遇到因為 IG 更新或被特定人士大量使用、暫時無法取得任何內容的情形，如果遇到這種情形可以嘗試選擇其他的服務再多試幾次。

Insta-Stories.online

Insta-Stories.online 是一個免費服務，主要功能為匿名瀏覽公開的 Instagram 帳號限時動態和貼文，也有內建下載按鈕，可以將看到的限動或貼文照片、影片下載保存，無需額外安裝軟體或應用程式，雖然網站有寫能瀏覽「限時動態精選」，但不明原因暫時無法使用。

Anon IG Viewer

Anon IG Viewer 是一個線上應用程式，可以在對方不知情的情況下瀏覽你想看的限時動態或貼文，而且無需登入帳號，支援限時動態和一般貼文，也能在電腦或手機使用（手機只要以瀏覽器打開網站）。

這項服務 100% 免費、匿名、易於使用，最重要的是無需任何帳號或軟體即可使用。

Stories IG

StoriesIG 是非常老牌的 Instagram 限時動態檢視工具，可以在輸入 IG 使用者 ID 後瀏覽最近更新的限時動態內容，也能快速下載、保存限時動態的照片影片，比較不同的是 StoriesIG 支援匿名查看「限時動態精選」（Highlights），不過有些時候會無法顯示，需要多試幾次。

更多的教學操作步驟請參考「Storiesig 下載和匿名瀏覽 IG 限時動態和精選相片影片」。

StoriesDown

StoriesDown 號稱是最佳的 Instagram 限時動態匿名檢視器，只要輸入對方的 IG 帳號就能匿名瀏覽、下載限時動態，使用者也不需要登入帳號，可以瀏覽限時動態和一般貼文，也內建下載按鈕，偶爾會出現最近 24 小時沒有新的限時動態錯誤訊息，重新整理網頁就能解決。

StorySaver

StorySaver 是一個 IG 限時動態下載工具，輸入使用者的帳號名稱就能下載或匿名瀏覽，不留下瀏覽紀錄，值得一提的是 StorySaver 除了支援限時動態，也能下載 IG 限時動態精選的相片影片，無論是電腦或行動裝置都能正常使用。

為了防止服務被大量濫用，StorySaver 加入 reCAPTCHA 驗證碼功能，需要完成驗證才會開始處理使用者的需求。

Instadp

Instadp 提供五種功能：Instagram 大頭貼下載、影片相片下載、連續短片（Reels）下載和限時動態下載，一樣是進入網站、輸入對方的 IG 帳號就能顯示內容，不過網站廣告稍多，可能很容易點到不相干的功能。

在操作上不會太難，偶爾會出現無法使用的問題，可以下載限時動態也支援限動精選。

Instasaved

Instasaved 是一個快速、簡易的方法追蹤、檢視和下載 IG 內容，而且不用註冊帳號，完全匿名！使用方法很簡單，輸入想要看的使用者帳號就會顯示相關內容，支援限時動態、限時動態精選，也能下載貼文相片、影片、IGTV 和個人顯示圖片。

Dumpor

匿名的 Instagram 限時動態檢視服務，Dumpor 允許使用者下載 IG 限時動態內容，本身也有內建下載功能，支援個人頭像、連續短片、限時動態，可以查看帳號追蹤者、粉絲人數和被標記的貼文。

Dumpor 比較側重於搜尋和分析功能，因此可以查看的資訊較多，比較不像前面提到的服務多半只有下載功能，而且類似介面的服務還不少，有興趣的朋友搜尋一下會找到更多。

後記

前面提到的匿名查看 IG 限時動態網路服務應該可以解決大部分使用者的問題，不過就像文章一開始所述，這些服務可能受限於 IG 更新、使用者太多等等問題，不一定能夠 100% 正常使用，如果遇到無法使用時記得重新整理網頁看看，或是尋找其他替代方案。

因為這些服務是線上工具，無論在電腦或手機等行動裝置都能使用，只要開啟瀏覽器、打開對應的服務即可，另一個小訣竅是記得使用瀏覽器「無痕模式」打開這些服務，就能確保自己在沒有登入的情況下瀏覽，避免可能發生的差錯。

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》