Instagram負責人強調：會在服務確保青少年與兒童隱私安全
在出席美國國會聽證時，Instagram負責人Adam Mosseri表示，將確保在未經父母同意下，讓13歲以下兒童無法使用一般版Instagram服務，同時也強調會在此項服務確保兒童隱私安全。
雖然近期才對外宣布將在明年推出新功能，讓父母或監護人可確認青少年使用Instagram服務使用情況，同時也會增加使用時間限制，但依然被批評對於13歲以下兒童所做保護過少。
另一方面，美國參議員Marsha Blackburn也質疑Instagram所謂防護機制形同虛設，原因在於透過瀏覽器虛設一名15歲少女的帳號後，便發現系統自動將帳號資訊設定為公開，與先前Instagram表示青少年設定帳號會自動設定為私人狀態的說法不同。
同時，在另一個虛設為13歲少女的帳號中，原先是以關注髮型相關內容為主，但系統卻在推薦追蹤著名女明星之後，開始推薦與整形、減肥相關內容，顯然也與Instagram先前說明不會向青少年推薦此類內容的說法相左。
而Adam Mosseri對此回應，表示此為設計上的疏失，強調僅在瀏覽器上建立帳號會有此問題，但使用者透過行動裝置建立帳號的話，則會預設設定為私人狀態。
在進一步回應說法中，Adam Mosseri強調會在Instagram服務確保兒童隱私安全，相關功能預計會在明年推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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