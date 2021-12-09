台灣YouTube正在走下坡？網曝「成長停滯」3原因 掀兩派論戰

數位時代下，串流平台逐漸成為民眾最主要的收視管道，其中，YouTube的使用量名列前茅，是全球最興盛的平台之一。不過，有網友提到，這幾年隨著其他娛樂平台興起，他發現YouTube在台灣的流量明顯降低，好奇問道「YouTube產業開始走下坡了嗎？」文章引起熱議。

原PO在PTT發文表示，幾年前開始，台灣的YouTube產業逐漸達到巔峰，隨著新興職業YouTuber出現後，更捧紅大量網路紅人，有名氣的YouTuber影片流量大、業配多，收入非常可觀，甚至許多人紅到有能力出單曲、賣周邊，或是拍各種廣告發揮影響力。

然而，原PO認為，近年來，除了YouTube以外的影音平台逐漸出現，例如以影劇服務為主的Netflix等，在更多更精緻的平台競爭下，他觀察到YouTube的影片觀看次數、整體流量都下降不少，影響力似乎也在逐漸下降，讓他好奇「台灣整個YouTube產業是不是開始走下坡了？」

隨後不少網友也有同感，並點出可能導致YouTube走下坡3大原因，包含標準不清的黃標規範、市場飽合和大量商業廣告，直言「黃標（YouTube審核判定內容不適合廣告客戶投放廣告）讓創作者綁手綁腳」、「市場飽和，加上SJW（正義魔人）、黃標滿天飛」、「太多廣告了，起碼抖音沒廣告」、「業界飽和了，除非有新的風潮」、「能做的很有限，大量重複內容」、「大多YouTuber每個成名之後只拍業配，看到膩」、「內容不好就算了，廣告還一堆」。

不過另一派人則持不同看法，認為「膨脹期過了而已吧」、「觀眾還是很多啊」、「並沒有，玩遊戲的YouTuber月收至少30000鎂（指美元）呢」、「最近在查某個破億的YouTuber訂閱數，一天增加2百多萬，好誇張」、「現在題材多樣化了，算正常的群眾自然分流吧」、「還是很多高黏著性用戶啊」。