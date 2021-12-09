OneAD三度入選亞太區「十大大數據解決方案提供者」

繼2018與2019年，OneAD再次以一系列 Data Graph 數據漏斗解決方案，獲頒 APAC CIO Outlook 亞太區「十大大數據解決方案提供者」。

APAC CIO Outlook 為美國矽谷科技雜誌，專為企業決策者、CIO、CTO 與資深科技人士，提供亞太區最新科技趨勢與務實、可執行的解決方案。報導引述，OneAD 以數據為基底、AI 做先鋒，在疫情開啟的低接觸經濟時代，致力結合出色的數據科技能力與創新的廣告科技，為品牌於當前競爭白熱化的數位環境，快速拉抬關鍵的數位品牌力：品牌在數位環境中被認識、被喜歡、被考慮、甚至被分享的感染力與影響力；因而從眾多企業中脫穎而出，獲頒殊榮。

面對網路上一字排開的產品，消費者對特定品牌的認識與偏好，也就是數位品牌力，將成為左右選擇的關鍵。OneAD 董事長陳宏守表示，疫情下，許多品牌挪移資源投入成效型廣告，導致目標受眾越打越窄，生意面臨限縮風險。若想大規模轉換目標受眾為有望客戶，品牌亟需借重貼近自身行銷策略的大數據解決方案，設法在嘈雜的媒體環境有感傳遞品牌訊息。

OneDATA 是 OneAD 大數據解方的重要基石，也是助 OneAD 三度獲獎的重要角色。OneDATA 覆蓋全台灣 99.8% 上網人口，跨網的多源多元數據經 AI 演算，發展成各種 Data Graph 並架構出數據漏斗，不僅能貼近消費者真實的線上線下消費旅程，更能呼應品牌各式行銷目的分眾鎖定，找到廣告主各階段最需要溝通的目標受眾。

「OneDATA 是最了解消費者意向的 DMP。」OneAD 執行長李素真說，除了市面上常見的年齡性別與興趣標籤，OneAD 獨家的 Shopper Graph 數據鎖定，能為品牌跨網規模定向高度關注特定品牌、商品、產品需求、產品功能的目標族群，搭配吸睛震撼且高互動的廣告格式，快速拉抬數位品牌力，甚至將關鍵受眾轉化為有望客戶，進一步搶攻市場版圖、積累數據資產為往後的數位行銷規劃做準備。