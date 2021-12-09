對公司發展不信任？Meta多名高層相繼離職
繼先前負責加密貨幣業務的David Marcus將於年底離開，負責Messenger業務的Stan Chudnovsky也確定會在明年第二季離開Meta，而負責Workplace商用軟體的副總裁Julien Codorniou也確定離開，預計加入倫敦風險投資公司Felix Capital。
在此之前，不少高層也宣布離開Meta，包含原本負責Facebook Marketplace業務的Deborah Liu在今年2月離開，轉向擔任遺傳基因科學公司Ancestry執行長，而前營收長David Fischer則在今年3月離職，另外共同推動加密貨幣業務的Kevin Weil也確定離開。
今年離開Meta的高層，還包含前廣告業務主管Carolyn Everson、Facebook Apps業務負責人Fidji Simo，兩人分別加入貨物快遞服務Insta擔任總裁及執行長。另外，Meta前創意長Mark D‘Arcy與前技術長Mike Schroepfer也分別在今年8月及9月離開。
而造成多名高層相繼離開，似乎與Meta先前在Facebook以廣告營收為優先考量，進而刻意忽略使用者隱私等權益，甚至在知情情況下仍無所作為，使得公司面臨越來越嚴格監管，甚至對公司品牌形象造成更大影響等情況有關，因此加深許多高層對於公司發展產生質疑，進而選擇離開。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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