LINE提倡媒體素養教育 攜手PaGamO推互動遊戲

通訊軟體LINE今天宣布旗下公益服務平台「LINE訊息查證」，攜手全球首創多人在線遊戲學習平台PaGamO，推出互動遊戲全新專屬內容「LINE趣玩學素養」，提倡媒體素養教育。

LINE自2019年啟動「數位當責計畫」，由台灣開發團隊開創的「LINE訊息查證」官方網站與官方帳號，與民間事實查核組織和行政院長期合作。

近3年來，累計超過50萬人次透過LINE訊息查證平台進行舉報，總舉報訊息數超過11萬筆，查核資料庫匯聚超過5萬筆以上查核文，成為目前全台最大查核平台，且官方帳號累積超過77萬好友。

此外，LINE旗下內容入口LINE TODAY「謠言破解專區」，自2019年起累積刊登超過2770則查證文，總瀏覽量高達3200萬次。

LINE台灣董事總經理陳立人說，錯假訊息之所以容易廣為流傳，其中一個原因為錯假訊息出現時，正確資訊未被及時提供。為了有效解決此問題，LINE自2019年開始推動數位當責計畫。

陳立人表示，LINE盼能推動社會正向發展，將「被動轉傳」轉化成「主動查證」的影響力，將持續努力並拓展深化媒體素養教育。

在全新的遊戲專屬內容「LINE趣玩學素養」中，除了涵括PaGamO素養品學堂的跨領域「閱讀理解」素養課程外，更首度聯合台灣科技媒體中心，將有趣且貼近時事的社會議題設計成多元題型，主題包括疫苗新知、食安健康問題、生活保健、環境保育等各類題目。

玩家在作答過程中，也可運用「LINE訊息查證」官方帳號的AI（人工智慧）聊天機器人功能，即時查證並快速比對資料庫中的查核文，得知可疑訊息真偽。