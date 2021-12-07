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字節跳動傳打造獨立電商服務「抖音盒子」 鎖定年輕時尚品牌
先前傳出字節跳動申請註冊抖音電商名稱商標後，相關消息進一步透露字節跳動將以獨立app形式推出名為「抖音盒子」的電商服務。
相關說法表示，「抖音盒子」電商服務鎖定年輕品牌，以及時尚生活方式，並且已經著手進行小規模測試，但具體細節仍無法確認。
字節跳動已經在今年6月成立電商事業部門，並且由原本負責國際市場的康澤宇帶領團隊，預計整合分散在字節跳動旗下服務的電商業務。而在今年9月時，字節跳動更收購武漢合眾易寶科技，取得第三方支付業務執照，藉此擴大進軍電商業務。
預期「抖音盒子」將藉由抖音龐大用戶數量，搭配精準的數據推薦，藉此讓電商業務能精準向合適族群銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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