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英國競爭與市場管理局 正式阻止Meta收購GIF圖檔分享服務平台Giphy
如先前消息，英國競爭與市場管理局正式以危及市場發展為由，阻止Meta收購GIF圖檔分享服務平台Giphy。
英國競爭與市場管理局表示，Meta以期下Facebook、Instagram、WhatsApp等服務就已經佔據英國境內大量廣告市場，同時也成為許多英國用戶熱衷使用線上社群服務，若進一步收購Giphy，勢必將帶來更大影響，認為將造成英國廣告市場競爭不公。
尤其Meta收購Giphy之後，若藉由控制其他競爭對手使用Giphy服務，勢必將產生更大市場競爭失衡現象，因此認為必須阻止Meta收購Giphy。
不過，Meta對此則表示抗議，並且說明已經著手研擬提出上訴可能性，更認為英國競爭與市場管理局這樣的作法將影響新創業者日後由其他大型業者收購機會。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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