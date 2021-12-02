英國競爭與市場管理局 正式阻止Meta收購GIF圖檔分享服務平台Giphy

Nokia（中文稱諾基亞）手機雖已遠離主流視野多年，但其堅硬耐摔的形象早已深入民心，近日，隨着出現在由郭京飛、王珞丹主演的中國大陸電視劇《兩個人的世界》的橋段中，令這源自芬蘭的品牌名字再度成為討論話題。

2021-12-01 14:22