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回應投資者期望？身兼二職的Jack Dorsey第二度卸下Twitter執行長身分

聯合新聞網 / 楊又肇

Twitter創辦人Jack Dorsey稍早證實已經卸下執行長職位，將由技術長Parag Agrawal接任。

實際上，在Twitter創立近16年以來，Jack Dorsey就有兩次辭去執行長職位記錄，除了這次之外，最早是在2008年時宣布卸下執行長職位，並且轉任Twitter董事長，並且由Evan Williams接手成為新任執行長，直到2010年10月轉由Twitter營運長Dick Costolo接任。

而在第一次卸下Twitter執行長職位後，Jack Dorsey於2009年2月創立支付服務公司Square，直到2015年回歸擔任Twitter執行長時，依然維持擔任Square執行長身分，並且持續經營兩個公司。

這樣的作法，自然也引起投資人的抗議，認為Jack Dorsey難以維持Twitter後續營運發展，雖然後續透過20億美元等值股票回購爭取投資者信任，同時也持續提出許多應用服務增加Twitter更多獲利機會，但顯然仍未獲得明顯成效，或許因此才讓Jack Dorsey決定卸下Twitter執行長身分。

在Jack Dorsey卸下Twitter執行長身分後，除了將由Parag Agrawal接任，其董事長身分也會由原本就加入Twitter董事會的Salesforce總裁暨營運長Bret Taylor接任。至於從Twitter體系離開，顯然Salesforce接下來將有更多時間能投入Square未來金融技術應用發展

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Twitter

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