回應投資者期望？身兼二職的Jack Dorsey第二度卸下Twitter執行長身分

Twitter創辦人Jack Dorsey稍早證實已經卸下執行長職位,將由技術長Parag Agrawal接任。

實際上,在Twitter創立近16年以來,Jack Dorsey就有兩次辭去執行長職位記錄,除了這次之外,最早是在2008年時宣布卸下執行長職位,並且轉任Twitter董事長,並且由Evan Williams接手成為新任執行長,直到2010年10月轉由Twitter營運長Dick Costolo接任。

而在第一次卸下Twitter執行長職位後,Jack Dorsey於2009年2月創立支付服務公司Square,直到2015年回歸擔任Twitter執行長時,依然維持擔任Square執行長身分,並且持續經營兩個公司。

這樣的作法,自然也引起投資人的抗議,認為Jack Dorsey難以維持Twitter後續營運發展,雖然後續透過20億美元等值股票回購爭取投資者信任,同時也持續提出許多應用服務增加Twitter更多獲利機會,但顯然仍未獲得明顯成效,或許因此才讓Jack Dorsey決定卸下Twitter執行長身分。

在Jack Dorsey卸下Twitter執行長身分後,除了將由Parag Agrawal接任,其董事長身分也會由原本就加入Twitter董事會的Salesforce總裁暨營運長Bret Taylor接任。至於從Twitter體系離開,顯然Salesforce接下來將有更多時間能投入Square未來金融技術應用發展。

