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Meta收購GIF圖檔分享服務平台Giphy將失敗？可能在近期內遭到撤銷

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指稱，英國競爭與市場管理局將在未來幾天內阻止Meta收購GIF圖檔分享服務平台Giphy

路透新聞報導指稱，先前認為Meta此項收購將構成市場壟斷的英國競爭與市場管理局，預計會在近期撤銷Meta此筆交易，同時也將成為英國競爭與市場管理局首次取消大型科技業者收購交易情形。

在此之前，英國競爭與市場管理局便認為以Meta前身Facebook服務市佔，以及Giphy服務原本用戶人數與使用量，未來若由Meta收購將形成更大廣告市場壟斷，因此認定此筆收購將形成更大影響，同時在特定情況下，將會要求Meta拆分Giphy業務。

國競爭與市場管理局認為，在英國境內經濟規模達55億英鎊的陳列式廣告市場中，Meta就佔據約一半以上市場的情況，更讓英國競爭與市場管理局擔心Meta在廣告市場發展勢力過大，勢必擠壓英國境內其他廣告業務市場發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

英國 廣告 Meta

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