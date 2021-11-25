早期不按讚！他見「YouTube五星制」驚呆 網湧回憶：抓foxy年代

影音串流平台YouTube日前宣布，為了保護創作者免於惡意攻擊，未來所有影片將不會公開顯示點選「倒讚（dislike）」的人數，針對這項決議，不少人對於「創作內容是否該受觀眾公眾評分」有著不同意見。而近日有網友就分享，原來YouTube並非首次更改評分系統，且早期採用的是與現在截然不同的「5星評分法」，話題引發討論。

原PO在PTT發文表示，自己看見有人拍攝影片介紹YouTube過去的評分機制，發現在過去介面中，每部影片並非使用喜歡、不喜歡來讓觀眾表達反饋，而是採用5顆星的給分系統，但他個人卻對「按星星」這項功能完全沒有印象，好奇直呼「是真的有嗎？」

原PO張貼早期YouTube的使用介面。圖擷自 ptt

文章一出，許多「資深」網友紛紛解答「有，超級早期了，那時候還不紅」、「有喔，YouTube很早的時候就有，只是以前很少人去看，那時候還在抓foxy（支援檔案搜尋與傳輸的軟體）吧」；有人則回憶年代，指出「查理獨角獸那部影片剛爆紅的時候吧」、「大概是2008、2009年，臉書還在玩開心農場」。

不少人也相當懷念過去的YouTube，直呼「以前YouTube可以等影片先預載完，沒有超煩廣告，也不用綁什麼Google帳號」、「以前用YouTube都把影片抓下來收藏」；但也有人說「那時YouTube很爛，常常影片跑到一半停住等很久」、「（YouTube）應該是發現除了1星和5星以外都沒用」。

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