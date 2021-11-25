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影／外星人現身？ Google街景意外拍到「小頭長脖」身影

聯合新聞網 / 綜合報導
一名國外網友透過Google街景功能，看到疑似外星人的身影。圖擷自TikTok
一名國外網友透過Google街景功能，看到疑似外星人的身影。圖擷自TikTok

許多人在找路時，常使用Google Maps來搜尋最佳路徑，其中可模擬實際路況的「街景功能」也受到網友青睞。日前一名國外網友，在使用街景功能實，突然在一處山上看到類似「外星人的細長脖子」，他上傳到TikTok後，吸引了超過200萬人觀看，評論也眾說紛紜，有人認為像「法老王」，有人則覺得像「外星人」。

根據《每日星報》報導指出，擁有500萬粉絲的TikTok用戶「hidden.on.google.earth」日前上傳了一部影片，在放大的Google街景照後面，突然發現某個山區地上出現「詭異影子」，看起來雖然像人類，但四肢、軀幹歪曲，尤其頸部特別的長，頭顱還異常的小。

@hidden.on.google.earth

what is this ? #hiddenongoogleearth #googleearth #googlemaps #viral #streetview #trending #wtf #creepy #scary #alien

♬ maribou state tongue slowed - Angelica Basso

不少網友看完後，驚訝表示「他的脖子也太細了吧，該不會真的是外星人」、「看起來好像法老或外星人」，還有人認為這道人影像是《星際大戰》中的絕地武士。

但也有網友認為，這應該不是外星人的身影，而是「Google街景攝影師」的影子。Google地圖會使用街景車來拍攝，但有些地方無法讓車子通行，因此會讓攝影師背著攝影機，拍更細緻的風景，而街景攝影師的攝影機就是一顆背在背上的「球體」，所以有些粉絲認定「這應該是攝影師當時拍到自己的影子」。

外星人 TikTok Google Maps

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