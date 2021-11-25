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蘋果悄悄將iOS 15的數位身分證功能推出時間延後至2022年初
蘋果確定與美國境內8個州率先合作，並且預計在今年底正式在iOS 15版本加入的數位身分證功能，目前已經延後至2022年初才會正式推出。
在美國官網介紹iOS 15版本功能的頁面中，蘋果已經悄悄將應用在錢包內的數位身分證功能推出時間調整為2022年初，但並未透露具體原因。
依照先前說法，蘋果強調與在蘋果錢包app增加信用卡一樣，只要點選「新增卡片」選項，即可透過iPhone拍攝身分證或駕照，並且透過自拍上傳個人頭像進行驗證，當州政府核准之後才會正式將身分證或駕照加入蘋果錢包app內，意味資料審核將全權交由州政府負責，蘋果僅提供將身分證件數位化，以及確保傳輸與存放使用安全相關技術。
而目前此項功能推出時間延後，或許與各州政府建置相關技術應用的基礎設施，以及資料整合進度落後有關。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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