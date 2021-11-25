快訊

海軍對美採購岸防魚叉被迫急付款 預算執行公開數據證實此事

46針大傷疤痛苦難抹滅 遭毆宋姓男大生今低調出院了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果悄悄將iOS 15的數位身分證功能推出時間延後至2022年初

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果確定與美國境內8個州率先合作，並且預計在今年底正式在iOS 15版本加入的數位身分證功能，目前已經延後至2022年初才會正式推出。

在美國官網介紹iOS 15版本功能的頁面中，蘋果已經悄悄將應用在錢包內的數位身分證功能推出時間調整為2022年初，但並未透露具體原因。

依照先前說法，蘋果強調與在蘋果錢包app增加信用卡一樣，只要點選「新增卡片」選項，即可透過iPhone拍攝身分證或駕照，並且透過自拍上傳個人頭像進行驗證，當州政府核准之後才會正式將身分證或駕照加入蘋果錢包app內，意味資料審核將全權交由州政府負責，蘋果僅提供將身分證件數位化，以及確保傳輸與存放使用安全相關技術。

而目前此項功能推出時間延後，或許與各州政府建置相關技術應用的基礎設施，以及資料整合進度落後有關。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

數位身分證 駕照 美國

延伸閱讀

要眼花啦！日本青森縣推蘋果版《魔法氣泡》 最多8個品種考驗你的分辨能力

你的AirPods Pro出現爆裂聲或主動降噪失效？蘋果公告：免費維修

用戶遭以色列間諜軟體商NSO鎖定 蘋果在美提告

日經：蘋果自研5G數據機晶片 2023年由台積電代工量產

相關新聞

蘋果悄悄將iOS 15的數位身分證功能推出時間延後至2022年初

蘋果確定與美國境內8個州率先合作，並且預計在今年底正式在iOS 15版本加入的數位身分證功能，目前已經延後至2022年初才會正式推出。

遠傳friDay影音獨家韓劇高收視 助攻新會員成長

遠傳friDay影音提供內容豐富的日韓影音，網路討論度持續加溫，在多部獨家與跟播韓劇、韓綜的助陣下，帶動11月新註冊會員...

終於！IG釋出刪除單一照片功能更新 但Android用戶得再等等

Instagram 新功能，終於能夠讓用戶在多照片貼文中刪除單一特定照片，但目前僅限定 iOS 系統，Android 系統需要再等等。

YouTube 將讓不喜歡次數消失 但不是真的不見

YouTube 平台飽受爭議的功能，就是「不喜歡」次數，現在官方決定讓這個「不喜歡」次數變不見，減少公眾仇恨與酸民的武器。

推動後疫情時代轉職創新可能性 Google夏日編碼活動首度開放學生以外成年人報名

在近期公布消息中，Google確認過去僅限以學生身分在暑期參與學習程式開發技能的Google Summer of Code (GSoC)活動，將對外開放18歲以上成年者參與，藉此協助更多人在後疫情時代轉職，或是增加職場技能，甚至藉此催生更多應用服務。

YouTube為免創作者遭惡意騷擾 將隱藏倒讚數

谷歌（Google）擁有的全球影音分享平台YouTube今天宣布，為了保護創作者免於遭到騷擾和鎖定攻擊，所有影片的「倒讚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。