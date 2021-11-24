Twitter將與Walmart合作直播導購 吸引更多業者進駐
Twitter過去藉由收購Periscope服務提供的線上直播功能，接下來將應用在線上直播導購，首波合作業者包含大型零售業者Walmart。
Walmart在過去一年中已經透過TikTok、YouTube進行直播導購，因此對於透過此方式增加商品銷售已有相當程度的經驗累積，因此接下來加入以Twitter平台增加直播導購資源，顯然將能增加其商品銷售廣度。
而Walmart接下來將會在美國當地時間11月28日藉由Twitter啟用名為Cyber Deals的促銷直播活動，將可讓使用者透過直播與推文加入直播互動，並且選購特選商品。除了透過Twitter平台，Walmart還將透過官網、Facebook及YouTube等平台進行線上直播，藉此擴散直播導購效果。
透過與Walmart合作，Twitter則預期能藉此證明其平台整合直播導購能力，並且能與TikTok、YouTube或Facebook等平台抗衡，同時也預期藉由與Walmart合作擴展更多直播導購應用機會。
除了與Walmart，目前包含遊戲零售通路GameStop，以及旅遊品牌Arden Cove也將與Twitter合作直播導購服務，同時將可透過名為Twitter Shopping Manager的工具資源，讓合作店家更方便管理透過Twitter銷售商品，預計會在日後向更多合作夥伴提供。
在目前合作模式中，Twitter表示還不會向合作業者收取線上直播導購消費分潤，同時也尚未提供品牌業者付費使用，目前主要還是處於測試階段，藉此吸引更多品牌業者使用此項服務，進而增加更多使用流量。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪聯發科天璣9000系列正式揭曉 為全球首款台積電4nm製程行動處理器
▪你也是嗎？2021最爛密碼 台灣人最愛「這數列」
▪蘋果為何願意開放DIY維修 外媒曝背後重重壓力
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言