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Twitter將與Walmart合作直播導購 吸引更多業者進駐

聯合新聞網 / 楊又肇

Twitter過去藉由收購Periscope服務提供的線上直播功能，接下來將應用在線上直播導購，首波合作業者包含大型零售業者Walmart。

Walmart在過去一年中已經透過TikTok、YouTube進行直播導購，因此對於透過此方式增加商品銷售已有相當程度的經驗累積，因此接下來加入以Twitter平台增加直播導購資源，顯然將能增加其商品銷售廣度。

而Walmart接下來將會在美國當地時間11月28日藉由Twitter啟用名為Cyber Deals的促銷直播活動，將可讓使用者透過直播與推文加入直播互動，並且選購特選商品。除了透過Twitter平台，Walmart還將透過官網、Facebook及YouTube等平台進行線上直播，藉此擴散直播導購效果。

透過與Walmart合作，Twitter則預期能藉此證明其平台整合直播導購能力，並且能與TikTok、YouTube或Facebook等平台抗衡，同時也預期藉由與Walmart合作擴展更多直播導購應用機會。

除了與Walmart，目前包含遊戲零售通路GameStop，以及旅遊品牌Arden Cove也將與Twitter合作直播導購服務，同時將可透過名為Twitter Shopping Manager的工具資源，讓合作店家更方便管理透過Twitter銷售商品，預計會在日後向更多合作夥伴提供。

在目前合作模式中，Twitter表示還不會向合作業者收取線上直播導購消費分潤，同時也尚未提供品牌業者付費使用，目前主要還是處於測試階段，藉此吸引更多品牌業者使用此項服務，進而增加更多使用流量。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

直播 品牌 TikTok Twitter

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