疫情推動數位使用 LINE官方帳號數量破200萬
根據今天公布的尼爾森2021 LINE使用行為調查，98%的LINE使用者表示在疫情三級警戒期間增加數位使用行為；目前LINE官方帳號數量已突破200萬、年增18%，顯示即使疫情趨緩，消費者仍持續透過官方帳號與品牌互動。
調查指出，78%受訪者表示LINE即時提供他們重大資訊；68%受訪者透過LINE各項服務觀看影片，包括短影音、追劇、直播等；66%受訪者會留意到LINE上出現的廣告資訊，或是因看到廣告資訊而引發購物想法；52%受訪者透過LINE付款轉帳，或使用行動支付服務LINE Pay取得LINE POINTS點數。
尼爾森媒體產業總監楊繼群分析，LINE官方帳號已是用戶新日常，成為品牌數位接觸契機。LINE官方帳號使用比例達83%，前5大類依序為金融（58%）、連鎖通路（51%）、購物（50%）、美食（46%）與政府（37%）。76%的LINE使用者在疫情三級警戒期間加入更多官方帳號，平均增加4個帳號。
LINE台灣企業解決方案事業部資深副總經理王俞蓉表示，官方帳號數量目前已突破200萬、年增18%，開啟應用程式介面（API）功能的帳號數年增154%，品牌與店家透過官方帳號與消費者的聯繫，因為疫情而有緊密且多元的連結，即使疫情趨緩，串連行為已成為新生活步調。
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