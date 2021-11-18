終於！IG釋出刪除單一照片功能更新 但Android用戶得再等等

Instagram 新功能，終於能夠讓用戶在多照片貼文中刪除單一特定照片，但目前僅限定 iOS 系統，Android 系統需要再等等。

Instagram 稍早透過更新釋出了新功能，能夠讓用戶在一次發布多張照片的貼文中單獨刪除特定單一照片。同時，也多了能夠在應用程式的頁面上快速晃動手機，系統將會直接判定並讓用戶輸入相關疑問回報給官方。

Instagram 負責人亞當·莫塞里（Adam Mosseri）於個人的 Twitter 上宣布了能夠改善用戶體驗的兩個更新。其一是用戶總是常態在抱怨為何每次發布多張照片時都無法僅刪除單一照片，而現在用戶能夠透過軟體更新，在自己貼文當中按下編輯，並在想要刪除的照片左上角看到垃圾桶圖示，點選即可刪除；不過需要注意的是，多張照片必須要在三張以上才可使用單一照片刪除功能。而該功能目前已在 iOS 系統上線，Android 系統則會在之後才發布更新。

Covering ✌️ this week:

- Carousel Deletion (finally!)

- Rage Shake



Did you know about these 💎s? Any other features you’d like me to cover? Let me know 👇 pic.twitter.com/Yx0q4UGFfb — Adam Mosseri 😷 (@mosseri) November 17, 2021

而另一項更新則是提供快速回報的功能。莫塞里表示，如果用戶正在使用該應用程式卻沒有依照指示動作，這時快速搖晃手機，Instagram 即會快速彈出來自於應用程式的「關心」，並會將用戶的問題傳回客服提供反饋。這個動作將會是 Instagram 最優先級處理的範疇，這代表了如果在應用程式中遇到了什麼 Bug 或是當機的情況，都有機會利用此動作來快速回報，然而此功能目前僅先在美國優先發布。

對於台灣的用戶來說，最優先的體驗應該就是較為實用的刪除單一照片功能。這功能能夠讓一些用戶想要快速刪除過往發布過但現在卻不想被大家發現的照片，例如過去做的蠢事，或是前伴侶…等等。而快速回報的功能 Instagram 則是尚未告知確切於全球發布的時間。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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