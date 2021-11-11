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YouTube為免創作者遭惡意騷擾 將隱藏倒讚數

中央社 / 紐約10日綜合外電報導
影音分享平台YouTube今天宣布，為了保護創作者免於遭到騷擾和鎖定攻擊，所有影片的「倒讚」（dislike）總數將不再公開顯示。示意圖／Ingimage
影音分享平台YouTube今天宣布，為了保護創作者免於遭到騷擾和鎖定攻擊，所有影片的「倒讚」（dislike）總數將不再公開顯示。示意圖／Ingimage

谷歌（Google）擁有的全球影音分享平台YouTube今天宣布，為了保護創作者免於遭到騷擾和鎖定攻擊，所有影片的「倒讚」（dislike）總數將不再公開顯示。

法新社報導，社群媒體上張貼內容公開顯示的按讚或按倒讚統計數字，經常遭到批評人士點名對心理健康有害。臉書（Facebook）和Instagram等社群媒體巨擘已允許用戶選擇不顯示。

YouTube表示，使用者依舊能繼續點選影片下方的倒讚鈕，但不再能見到這項負評的統計數字。

聲明寫道：「為確保YouTube促進觀眾和創作者間的互動尊重他人，…我們用倒讚紐來做實驗，藉以觀察改變是否有助更有效保護我們的創作者免於受到騷擾，以及是否有助減少倒讚攻擊。我們的實驗數據顯示，倒讚攻擊行為因此減少。」

不過，YouTube影片創作者，包括吸引大批觀看流量的網紅，未來仍能見到自己發布的影片獲得多少倒讚。

YouTube透露，一些發片量較小或新來的創作者通報遭到不公平鎖定攻擊，有人刻意發動讓他們的影片獲得大量倒讚。

一些全球主要社群媒體和影片分享平台經常遭到國會議員和監管當局指責，稱它們未採取充分行動對抗網路騷擾。

其中臉書正與歷來最嚴重形象危機之一奮戰，因外洩內部文件顯示，臉書高層對自家平台可能造成的傷害知情。臉書前員工郝根（Frances Haugen）洩露的內情，已掀起新一波有關科技業巨擘監管的討論。

外界對臉書潛在傷害的擔憂已擴散到其他社群平台，TikTok、Snapchat和YouTube在10月一場聽證會上也因而努力說服美國聯邦參議員，它們對年輕使用者無害。

社群媒體 YouTube

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