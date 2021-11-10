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獨／瑪莎拉蒂3惡煞毆傷男大生遭函送 警今要找人竟不知下落

FB系統出問題？打卡或貼文《永恆族》會被秒刪文

聯合新聞網 / 電獺少女
圖擷自CBR Twitter
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漫威新片《永恆族》大家看了嗎？近期有部分用戶發現，在臉文發文打卡正在觀看《永恆族》會被系統刪文移除，但目前不確定確切的原因為何，且臉書也尚未對此作出回應

最近不只有臺灣的網友在 PTT 上指出，在臉書上打卡分享自己正在電影院觀看《永恆族》後，便會被系統偵測為垃圾貼文，並被自動移除，不管貼文的分享對象為公開、朋友，或僅限本人都一樣，同樣的狀況在澳洲、英國、美國、印度也有發生，一但貼文分享自己正在看《永恆族》後，就會被系統判定為垃圾貼文且被刪文

目前臉書是採用電腦演算法，來判定每則貼文是否有符合他們所制定的社群規範，不過現在不確定為什麼會有上述的狀況發生，雖然有不少用戶打卡後碰壁，但也有人在臉書上打卡《永恆族》後完全沒有遇到被刪文的情況，有獺友最近被在臉書打卡後被秒刪文嗎？歡迎在貼文底下告訴我們你有沒有遇到！

（新聞來源：Reddit

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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