LINE貼文串第4季更名轉型 強攻短影音市場
抓住短影音風潮，通訊軟體LINE預告，LINE貼文串將於今年第4季更名為LINE VOOM，升級為短影音創作社群平台，未來將致力於推廣在地化優質內容。
短影音風潮快速延燒，臉書（Facebook）、Instagram等社群媒體皆已推出相關功能，LINE昨天也在官方部落格發文宣布上述新變革。
Line表示，LINE VOOM取名源自於英文Va-VaVoom，帶有Video+Room和Video+Boom兩種含義，希望藉此轉型升級為全新短影音創作社群平台。
新介面設計會隨著LINE 11.20.0版本釋出，開啟LINE應用程式後，下方圖文選單正中間的服務，將從LINE貼文串更名成LINE VOOM，未來以「推薦」的影音貼文為首頁；而用戶個人已追蹤的好友、喜愛的創作者或品牌貼文，則會顯示於「追蹤中」的次頁。
LINE指出，未來在LINE VOOM中，全球LINE用戶都有可能成為其他用戶追蹤的對象；任何想追蹤的創作者、名人，皆可即時加入追蹤名單。
LINE表示，原本用戶LINE好友的貼文將不會主動顯示，若希望繼續看到特定好友的貼文，可選擇將特定LINE好友放入追蹤名單。
▪Pixel 6傳災情？新機發生螢幕重複開孔、綠畫面、異常閃爍
▪快刪！這151款App「會偷錢」每月扣千元 官方緊急下架
▪DIY全球首支USB-C接口iPhone 拍賣出價突破新台幣10萬元
▪五大電信門號數統計公布 只有這一家每個月維持成長
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言