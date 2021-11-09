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LINE貼文串第4季更名轉型 強攻短影音市場

中央社 / 台北9日電

抓住短影音風潮，通訊軟體LINE預告，LINE貼文串將於今年第4季更名為LINE VOOM，升級為短影音創作社群平台，未來將致力於推廣在地化優質內容。

短影音風潮快速延燒，臉書（Facebook）、Instagram等社群媒體皆已推出相關功能，LINE昨天也在官方部落格發文宣布上述新變革。

Line表示，LINE VOOM取名源自於英文Va-VaVoom，帶有Video+Room和Video+Boom兩種含義，希望藉此轉型升級為全新短影音創作社群平台。

新介面設計會隨著LINE 11.20.0版本釋出，開啟LINE應用程式後，下方圖文選單正中間的服務，將從LINE貼文串更名成LINE VOOM，未來以「推薦」的影音貼文為首頁；而用戶個人已追蹤的好友、喜愛的創作者或品牌貼文，則會顯示於「追蹤中」的次頁。

LINE指出，未來在LINE VOOM中，全球LINE用戶都有可能成為其他用戶追蹤的對象；任何想追蹤的創作者、名人，皆可即時加入追蹤名單。

LINE表示，原本用戶LINE好友的貼文將不會主動顯示，若希望繼續看到特定好友的貼文，可選擇將特定LINE好友放入追蹤名單。

LINE 社群媒體 軟體

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