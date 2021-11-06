用Ptt Alertor追蹤指定ID、推文和關鍵字 即時收到LINE通知

上個月我寫過「使用 LINE Notify 接收網站更新通知，Facebook 粉絲頁產生 RSS 也可訂閱」教學，主要是以 LINE 近期推出的免費工具「LINE Notify」整合 IFTTT 來設定條件、觸發並透過 LINE 即時通訊功能來發送訊息通知，RSS Feed 會隨著內容更新而產生變化，IFTTT 能抓取丟給 LINE Notify 使用，這樣的工具可應用範圍其實非常多元而廣泛。最近有 Ptt 鄉民在 EZsoft 版張貼自己開發的追蹤特定新文章免費機器人，對於要追蹤即時資訊來說特別有用，以下我也會就使用方法提供圖文教學。

這個名為「Ptt Alertor」免費工具由 Ptt 鄉民 ChoDino 開發，主要有「LINE Notify」也就是 LINE Bot 和臉書的 Messenger Bot 兩種形式，使用方法大同小異，差別在於傳送接收訊息通知的媒介不同。

你可以在 Ptt Alertor 機器人設定好要追蹤的關鍵字或文章，當有更新時會發訊息通知你。

如果你是資深 Ptt 鄉民，應該知道「批踢踢」有相當豐富且龐大的資源，無論要看新聞、八卦、追星、找工作或買東西買票券撿便宜等等都非常好用！不過缺點是必須時常「黏」在 BBS 上，否則可能一轉眼就錯失機會，但 Ptt 又不像一般網站可直接透過瀏覽器來進行追蹤或訂閱，因此 Ptt Alertor 就是個非常簡單又方便的解決之道

目前 Ptt Alertor 提供幾種追蹤觸發方式，包括對特定關鍵字、作者和推文追蹤，而且沒有數量限制！其實這樣就足以滿足大部分使用者的需求，假如你有不錯的想法或建議，也可以試著和開發者聯絡一下，或許有機會改善這支機器人，讓它變得更好用喔！接下來我會用 Ptt Alertor 搭配 LINE Notify 來示範使用方法，希望幾張圖片和說明可以讓 Ptt 鄉民們快速上手。

使用教學

STEP 1

開啟 Ptt Alertor 官方網站後，可以找到將它加入 LINE 好友的快速鏈結，或者可以掃描 QR Code 來將機器人加入好友名單，必須先完成這個動作才能繼續操作。

原開發者 ChoDino 也寫了一篇「Ptt Alertor Ptt新文章即時通知」介紹和說明，有興趣不妨看一下，裡頭有很完整的設定方式，包括條件設定及進階比對等等（這部份確實比較難懂，假如你沒有要設定那麼複雜的判斷條件，也可用很簡單的方法，教學裡有各種範例）。

STEP 2

開啟你手機上的 LINE，在「加入好友」頁面選擇「行動條碼」方式，掃描 Ptt Alertor 網站的 QR Code 會出現該使用者，點選「加入」將它加入名單即可。

STEP 3

加入後 Ptt Alertor 會傳歡迎訊息給你，第一次使用必須先點擊下方的鏈結，先設定「LINE Notify」並完成授權才能夠進行接下來操作，這只有初次使用才會跳出。點擊 Ptt Alertor 傳來的設定鏈結，接著從「請選擇您要接收通知的聊天室」裡選擇第一個「透過 1 對 1 聊天接收 LINE Notify 的通知」。

STEP 4

選好後，點選最下方的「同意並連動」綠色按鈕，就會出現「LINE Notify 連動完成」訊息，點擊右上角按鈕將這畫面關閉，回到 LINE 開始進行接下來的通知清單設定。

STEP 5

接下來開啟和 Ptt Alertor 對話視窗（這部份在電腦版操作也可以），有兩種方式：第一種是直接輸入「指令」兩個字會跳出相關說明，或者點擊下方的「新增刪除關鍵字、作者、推文」後點選「指令說明」一樣可以看到相關介紹。

STEP 6

我舉個最簡單的例子，假如我要追蹤八卦版有沒有任何標題有「柯文哲」的新文章，只要輸入「新增 gossiping 柯文哲」就能將追蹤條件新增進去；再舉另一個例子，若你想追蹤 Pseric 有沒有在 EZsoft 版貼任何新文章，那就輸入設定條件「新增作者 ezsoft pseric」就能將觸發字串加入清單，是不是很簡單呢？

其實我看說明不是很明白，但還好 Ptt Alertor 有提供範例，你就只要照著它的句型替換一下即可。

設定好以後，輸入「清單」兩個字來查看目前已經加入的追蹤關鍵字。如果不需要，可以在前面加入「刪除」來刪除特定的關鍵字。當然你也可以點擊下方鏈結，透過四個快速按鈕來查詢目前的追蹤清單。

STEP 7

當你設定的條件被觸發後，LINE Notify 就會傳送通知給你，會有文章標題、網址及內容（假如你是追蹤推文的話），就跟一般收到 LINE 訊息差不多。如果你是使用 Messenger Bot 的版本，那麼訊息就會透過臉書的 Messenger 發送到你的訊息匣或手機應用程式。

如果未來不想繼續接收通知，只要把 Ptt Alertor 帳號直接封鎖，LINE Notify 就不會發送通知，當然也可以把追蹤清單全部刪除，沒有觸發項也就不會有訊息跳出。Ptt Alertor 完全免費，也沒有廣告，絕對是非常推薦使用的批踢踢文章追蹤工具！

值得一試的三個理由： 1.以 LINE 或 Messenger 接收 Ptt 特定內容更新通知 2.可設定追蹤條件包括標題、作者和推文 3.簡單快速，且沒有設定條件數量限制，完全免費無廣告

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

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