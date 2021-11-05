哪張是平底鍋？Google驗證玩壞眾網友 出自NASA測驗：鷹眼才看到吧
相信不少人在瀏覽網頁時，都回答過「我不是機器人」的驗證問題，但往往因為物件或設施藏得太鬼祟，很難順利通過驗證。最近有網友分享1張Google相關驗證程序的「截圖」，要求在9張圖片中，找出有平底鍋的圖片，讓網友直呼崩潰。不過，該張截圖其實出自2015年美國太空總署（NASA），讓網友從9張分圖中找出真正的木星衛星「木衛二」（Europa），而其餘8張皆為平底鍋，當時已經讓海外網友叫苦連天。
有網友近日在Dcard討論區以「Google驗證來鬧的嗎」為題發文，稱自己遇到「驗證身份」上的難題，分享1張疑似是「我不是機器人」格式的問題截圖，其中有9張看似是行星的照片，要求網友找出平底鍋。樓主忍不住笑言，「這是鷹眼才看得到吧…根本找到眼睛快脫窗了，想好好逛個網頁都不行」。
帖文一出，眾多網友金睛火眼尋平底鍋，可惜通通失敗，找不出特別像平底鍋的答案，紛紛稱「這題真的難」、「都是差不多簡單的東西」、「答不出來」。然而，有眼利的網友就認出該「截圖」，其實是美國太空總署於2015年在Twitter上分享的小測驗，在9張照片中，有8張都是平底鍋的特寫照，只有1張才是木星衛星「木衛二」，考驗網友眼力。
據美國太空總署當時介紹，所有平底鍋照皆由挪威攝影師強納森（Christopher Jonassen）拍攝，命名為「吞沒」（Devour）系列的作品。他認為，每個平底鍋或多或少都藏着1顆行星，多年來拍攝了許多看似行星表面的平底鍋照。
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文章授權轉載自《香港01》
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