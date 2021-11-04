Pan Piano終於出現對手了？鄉民一致狂推他「全裸上陣超有料」

知名台灣Youtuber「Pan Piano」，因身材火辣且服裝吸睛，琴藝過人至今吸引282萬人訂閱。然而有網友好奇，「大家的老婆Pan Piano」自從鋼琴女神之戰後，觀看數直線上升紅到海外，是否還能找出「有料的」鋼琴家一戰？只見網友幾乎一致推薦「胖Piano」，盛讚主打真人實境露奶秀。

網友在PTT詢問「Pan Piano現在有宿敵嗎」，提到她現在紅到海外，似乎已經成為台灣訂閱數最多的個人Youtube頻道，並心疼她「一堆噁男粉絲整天留言騷擾」。該名網友也好奇，在台灣還有誰能和Pan Piano一戰？不少人狂推胖Piano，「堪稱台灣李雲迪」、「兩廳院獨奏等級」。眾鄉民口中的胖Piano，其實就是知名實況主「亞洲統神張嘉航」。

統神先前曾參與由兩廳院製作的「神不在的小鎮」線上節目展演，獲邀演出「鋼琴獨奏」。當時直播是上半身全裸，穿著一對白色翅膀扮演天神，大秀琴技因此獲封胖Piano稱號。統神事後也樂得自稱「胖Piano上線開台了」，粉絲則捧場回應「想念神的福音了」

除了胖Piano，也有網友推薦「Nice piano sheets」、「163braces」、「이지Leezy」等音樂類的頻道。曾有人分析過Pan Piano爆紅關鍵在於不露臉，後續Youtube也出現許多不露臉甚至不出聲的頻道，同樣獲得不少推薦。

日本YouTube頻道「くまクッキング」靠著不露臉、不出聲、只露出傲人身材的女子示範做料理，在網上獲得頗高人氣。圖擷自 くまクッキング頻道

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